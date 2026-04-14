Sheinbaum critica a gobierno de EU por otra muerte de mexicano bajo custodia del ICE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De nueva cuenta la presidenta Claudia Sheinbaum expresó el rechazo por una muerte más de un mexicano bajo el resguardo del ICE, con la que suman 15, y dijo que instruyó a los cónsules donde hay centros de detenciones que los visiten diario.

“Se hizo una carta muy fuerte al gobierno de Estados Unidos. Di instrucciones a todos los cónsules donde haya centros de detención de esta institución del gobierno de Estados Unidos, de ICE, para que los visiten diario”.

También pidió que el canciller mexicano se comunique con instituciones correspondientes del Departamento de Estado para que se permitan que cónsules visiten diario estos centros de detención para atender a los connacionales.

Reiteró que se ha apoyado a las familias para las denuncias y de nuevo expuso que han recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y analizan con otras instancias también de la ONU.

“Hemos solicitado la investigación porque tiene que hacerla el gobierno de Estados Unidos. Y al mismo tempo en caso de una denuncia el Ministerio público y el poder judicial. No ha habido respuestas puntuales en cada caso.

La mandataria federal aseguró que “nosotros Vamos a defender a los mexicanos en todas las instancias y se tiene que hacer la investigación en caso de que hayan fallecido por un presunto maltrato o una violación a los derechos humanos”.

Pero admitió que son las únicas acciones que se pueden hacer a nivel internacional. “Todas las acciones diplomáticas que se tengan que hacer y denuncias en las comisiones de derechos humanos o los tribunales internacionales frente a esta situación”.

“Hay muchos mexicanos que su único delito es no tener papeles, pero son ciudadanos que trabajan allá. Por supuesto que vamos a hacer todo lo necesario para defender a los mexicanos”.