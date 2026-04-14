Sin publicar aún el decreto, arranca la credencialización del Servicio Universal de Salud

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia en la que anunció el Servicio Universal de Salud. Foto: Miguel Dimayuga

Conferencia en el Estado de México para anunciar el arranque de la credencialización. Foto: Cuartoscuro / Crisanta Espinosa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque no se ha publicado el decreto de la creación del Servicio Universal de Salud como lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobierno mexicano ya inició su etapa de credencialización para las personas de 85 años o más; el documento servirá como identificación oficial y, a la larga, sustituirá los carnets del IMSS y el ISSSTE.

Se trata del primer paso de la estrategia con la que la actual administración pretende que toda la infraestructura, personal, equipo y recursos del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar operen como una “red integrada” para dar servicio a toda la población, sin importar si tienen o no seguridad social. Sin embargo, solo operará en las 24 entidades integradas al sistema de salud federal.

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De esta manera, si una persona está afiliada al IMSS, pero le queda más cerca de su domicilio una clínica del ISSSTE, podrá acudir a ésta última a que le den el servicio de salud que requiera. Así también, alguien que tiene IMSS Bienestar podrá acudir al ISSSTE a recibir la atención que requiera y de manera gratuita.

Según la autoridad, el objetivo de esta estrategia es aprovechar mejor la infraestructura disponible y reducir barreras de acceso. También facilitará mecanismos de identificación, consulta de bases de datos y demás herramientas digitales.

La medida fue anunciada el pasado martes 7 de abril por la presidenta Sheinbaum Pardo en su conferencia en Palacio Nacional, con el fin de poner en marcha la reorganización progresiva de los servicios públicos de salud que, se prevé, opere en su totalidad en el 2028.

La idea es que cualquier mexicano pueda ser atendido por cualquier enfermedad en cualquiera de dichas instituciones de salud, excepto en las ocho entidades que no se han sumado al sistema de salud federal.

Ese día, la mandataria federal aseguró: “El día de hoy estamos anunciando algo muy relevante: va a salir un Decreto Presidencial en estos días —el día de hoy o mañana— que crea el Servicio Universal de Salud en México”.

Y aunque dijo que era “un paso histórico” el que daba su gobierno, una semana después, hasta la tarde de este martes 14, dicho decreto no había sido publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El área de Comunicación Social de la SSA confirmó que no se ha publicado.

Identificación oficial y servicios

De acuerdo con el gobierno federal, en su primera etapa, la credencial del Servicio Universal de Salud ya funcionará también como identificación oficial, tendrá una aplicación móvil con una versión digital, se podrá consultar en tiempo real la derechohabiencia y la visualización de unidades de salud y hospitales disponibles.

Según la autoridad, el Servicio Universal de Salud comenzará el 1 de enero de 2027 con la primera etapa del intercambio de servicios entre instituciones que contempla los siguientes servicios:

Atención universal en Urgencias y continuidad de hospitalización Atención a embarazos de alto riesgo y partos de emergencia Implementación del Código Infarto con servicios de hemodinamia Implementación del Código Cerebro para eventos cerebrovasculares Universalización de atención y diagnóstico para cáncer de mama Continuidad de Tratamientos en padecimientos como insuficiencia renal, cáncer y trasplantes Vacunación Consultas de Atención primaria para prevención y padecimientos agudos con prescripción de medicamentos

Para el segundo semestre de 2027 iniciará el intercambio de servicios especializados, además de que se podrán gestionar citas; información para servicios específicos; historial médico y expediente digital; seguimiento de Salud Casa por Casa; salud digital con IA y teleconsulta.

Y en el 2028 se implementarán los siguientes servicios:

Surtimiento universal de recetas médicas

Consultas externas de especialidad y hospitalización referenciada y el primer nivel de atención de manera abierta para padecimientos crónicos

El registro

Este lunes 13 inició el registro de las personas de 85 años o más para obtener su credencial en dos mil 59 puntos determinados por la Secretaría del Bienestar. El orden de la inscripción se hará con base en un calendario elaborado a partir de la primera letra del apellido paterno.

La inscripción para este grupo terminará el jueves 30 de abril. Los periodos para otros grupos de edad se informarán posteriormente.

Los módulos de inscripción se pueden localizar en la página de internet http://200.188.126.15:8082/UBICA_TU_MODULO.bienestar/, de lunes a sábado, de 09:00 a 17:00 horas.

Según la autoridad el registro se hará mediante dos mil equipos especializados y personal de la Secretaría del Bienestar. Ayer, reportes periodísticos informaron de fallas en el sistema de algunos módulos ubicados en la Ciudad de México.

Para hacer el registro es necesario presentar los siguientes documentos:

Identificación Oficial, documento probatorio de identidad

CURP certificada

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Un teléfono de contacto.

El calendario de registro para las personas de 85 años, con base en la letra inicial de su apellido paterno es el siguiente: