"Tremenda farsa", dice Rubén Moreira sobre proceso de selección de aspirantes a consejeros del INE

El diputado Rubén Moreira en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, el martes 14 de abril de 2026. Foto: Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego de que se especulará sobre la filtración de las respuestas del examen realizado en la Cámara de Diputados a los aspirantes a las tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE), el legislador priista, Rubén Moreira, acusó de farsa el proceso.

En conferencia de prensa en San Lázaro, el coordinador de la bancada del PRI pidió que se transparenten los exámenes y que se dé a conocer quien los hizo.

“Tremenda farsa eso. ¿Quién hizo las evaluaciones?, me refiero al instrumento de evaluación, ¿quién lo elaboró? En otras ocasiones fue el CENEVAL. ¿Quién ayuda a este comité técnico? No sabemos.

“En otras ocasiones se había destinado dinero para que pudieran contratar personal ajeno a la Cámara. Eso es una farsa, lo hemos dicho desde el principio, es una farsa. No hay transparencia, no hay certeza, estamos ante la colonización total del INE y hay una desconfianza sobre la evaluación, quién la puso, quién custodió los instrumentos, quién los elaboró. Es una farsa completa.

“Que se transparenten los exámenes, que se diga quién los elaboró, quién los distribuyó, si tuvieron un costo, qué apoyo económico tiene el comité de evaluación”, dijo.

Rubén Moreira pidió que se repita esa evaluación y que sea un órgano autónomo el que lo elabore para que tengan certeza todos los mexicanos.