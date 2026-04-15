Avalan salida de 255 elementos de las fuerzas armadas de México a EU y Antigua y Barbuda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Senado de la República avaló que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Defensa) participen en actividades de adiestramiento en Estados Unidos y en Antigua y Barbuda.

El pleno aprobó con 88 votos a favor y tres abstenciones el dictamen para que 60 elementos de la Armada de México participen en el “Evento No. SOF 33 Capacitación de las Fuerzas de Operaciones Especiales Mexicanas en los Estados Unidos Continentales”, el cual se llevará a cabo del 1 de agosto al 26 de septiembre de 2026 en Camp Shelby Joint Forces Training Center, Mississippi.

Los elementos se trasladarían con equipo táctico y armamento orgánico, sin municiones, a bordo de dos aeronaves de transporte tipo CASA CN 295 de esa institución, “que despegarían el 1 de agosto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "Benito Juárez" y retornarían a territorio nacional el 2 de agosto, en el citado aeropuerto, despegando nuevamente para el retorno del personal naval el 25 de septiembre, arribando el 26 de septiembre en el Aeropuerto Internacional antes mencionado”.

También aprobó por 90 votos a favor y tres abstenciones para que 120 integrantes de la Marina participen en el Ejercicio Multinacional “TRADEWINDS 2026”, que se llevará a cabo del 3 al 17 de junio de 2026, en Antigua y Barbuda.

Según el dictamen, la delegación asistirá con armamento y su traslado será a bordo del buque tipo patrulla oceánica ARM "Tabasco" (POt168) de la Armada de México. Su salida está programada para el 25 de mayo de 2026, del puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, arribando a Antigua y Barbuda el 1 de junio del mismo año; el zarpe de retorno se tiene previsto para el 18 de junio de 2026, arribando el 26 de junio del citado año al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz.

Además de que avaló por 92 votos a favor y tres abstenciones la salida de 75 elementos de las Fuerzas Armadas para que participen en el Evento No. SOF 28 "Capacitación de las Fuerzas de Operaciones Especiales Mexicanas en los Estados Unidos Continentales CONUS", a realizarse en Camp Shelby, Mississippi, Estados Unidos, del 3 de agosto al 25 de septiembre de 2026.

Según el dictamen, los elementos de las fuerzas armadas viajarán a bordo de una aeronave tipo “C-130 Hércules” de la Fuerza Aérea Mexicana que partiría de la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía, Estado de México, el 1 de agosto de 2026 para retornar al país el 26 de septiembre de 2026, a la misma base aérea.