"El Bogueto" llega a la Cámara de Diputados: "Estoy tratando de dejar una semilla en los chamacos"

Armando Toledo Rosas "El Bogueto" en la Cámara de Diputados con motivo del foro "La importancia de los centros de internamiento contra las adicciones en México". Foto: Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Armando Toledo Rosas mejor conocido como "El Bogueto", cantante de reguetón, afirmó que acudió a la Cámara de Diputados para cambiar la mentalidad de los “morritos” con respecto a lograr sus sueños y alejarse de las drogas.

El cantante de música urbana acudió al Auditorio Aurora Jiménez de la Cámara de Diputados al foro: "La importancia de los centros de internamiento contra las adicciones en México", organizado por la diputada morenista María Rosete.

En el evento, Toledo Rosas afirmó que acudió al recinto legislativo porque muchos niños lo siguen y busca cambiarles el “chip” para que elijan el camino correcto en la vida.

También informó que la música lo alejó de las “cosas malas”, por lo que propuso un proyecto para en algunos centros de rehabilitación haya estudios de grabación para ayudar a las jóvenes a rehabilitarse.

“La verdad, muchos dirán y saben que, en la música, pues, estamos expuestos a las drogas, al alcohol, a la perdición, pero en mi caso fue diferente. Yo encontré como ese refugio para alejarme de todo lo malo. Sinceramente, la música cambió mi vida y cambió la vida de toda mi familia. Lo que yo quiero hacer, en conjunto con Aron, es poner estudios musicales en los centros de rehabilitación. Ya estamos ya estamos trabajando en ello.

“Entonces, yo creo que es por eso que estamos haciendo esto. Otra de las cosas muy importantes es que a mí me siguen muchos morritos, muchos chamaquitos del barrio. Y, en su momento, sí, yo, a lo mejor, le cantaba como a lo malo, le cantaba a la maldad, pero, pues, fue un proceso de saber cuál era mi propósito de hacer música.

“Estaba más morro igual, pero quiero decirles que, a día de hoy, estoy tratando de limpiar mi letra, estoy tratando de dejar una semilla en los chamacos que me escuchan para que, pues, elijan el camino correcto de la vida. Y, a lo mejor, no soy perfecto, pero creo que puedo sembrarles una semillita ahí a todos esos chamacos que me escuchan. Y, pues, nada, eso. Precisamente, estoy aquí para para cambiar ese chip de los morros”, expresó.

Por su parte, la diputada María Rosete afirmó que el foro no es un evento más, sino es un acto de responsabilidad frente a una realidad que no se puede seguir ignorando, “Es reconocer que estos espacios pueden ser la diferencia entre recuperar a una persona o perderla definitivamente”.

Además, Mariana "La Barby" Juárez, excampeona mundial de Boxeo, compartió su testimonio sobre el problema de adicción que tiene su hermano y resaltó el trabajo que hacen los centros de rehabilitación.

“Mi papá y mamá me enseñaron que a la familia no se le deja. Jamás, ni a mis hermanos. Y hoy sé la importancia de lo que es que, aunque ellos no quieran, estamos nosotros para ayudarlos. Y ahí estoy yo, a pie de cañón. Y, cada que interno a mi hermano, platico con el psicólogo y me decía, no te preocupes.

“En una semana te entierra, una semana después te revive, te resucita. Otra semana te vuelvo a enterrar, otra semana te vuelve a resucitar, porque soy yo la que doy la cara y la que soy por él, la que me aviento por él para poder lograr que salga de esto. Y no voy a rendir, y sé que así va a ser.

“Y le doy gracias a todos ellos que están al pendiente de ellos, porque sé lo que es estar con alguien que está intoxicado. Yo me dormía con miedo que se vomitara, que se fuera a ahogar, que se fuera al lado de él y ellos haciendo ese trabajo, y muchísimo más para poderlos ayudar a que salgan de esto, a quererse amarse, que es lo principal, para poder dar ese paso”, explicó.

Por su parte, Miguel Flores, líder y fundador de "Poder despertar", resaltó que las adicciones no sólo son problemas de personas marginadas o pobres sino es un problema de salud como cualquier cáncer o cualquier otra terminal.

“Tenemos necesidad porque sabemos de dónde venimos y que el amor a nuestros hijos, el amor a nuestros padres, los buenos intenciones que teníamos para ser exitosos, no sé, y sí quisimos. Y no hay tragedia más grande que querer y no poder. Esa es una tragedia terrible. Entonces, este, el problema de adicción no es una cosa sencilla. A veces se cree que es de las clase marginadas o pobres, ¿no es cierto?

“Nosotros tenemos aquí gente que en su propio avión manda a sus hijos, que no es nada más la cuestión de la pobreza o la marginación, que es una enfermedad, como el cáncer o cualquier otra terminal”, detalló.

Al evento acudieron: Miguel Flores, Líder y fundador de "Poder despertar"; Erik López, director General de “Grupo Maesa”; Mariana "La Barby" Juárez, excampeona mundial de Boxeo; Geovanni Madrigal “Padrino Huevo”; Sergio “Bambino” Rubén Servir; Alejandro Águila Vizcaino; Alejandro Guadalupe Buenrostro; Carlos Elías Herrera "Potter" y Armando Toledo Rosas "El Bogueto".