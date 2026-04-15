El Senado aprueba la nueva la Ley Federal de Cine y Audiovisual

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Senado de la República aprobó la Ley Federal de Cine y Audiovisual, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca darle al cine mexicano mayor proyección y estímulos fiscales.

La reforma, que fue aprobada por 87 votos a favor, 1 en contra y 18 abstenciones, obliga a rescatar, restaurar y preservar las obras que integran el patrimonio cinematográfico y audiovisual nacional, así como garantizar el derecho de toda persona al acceso a las obras cinematográficas y obras audiovisuales por cualquier medio.

También establece, en su artículo 25, que los cines deben dedicar al menos el 10% de sus salas para obras nacionales, con una permanencia mínima de 14 días, duplicando los siete días actuales.

Además, la reforma establece que se otorgará un estímulo fiscal de hasta el 30% del costo de producción, con un tope de 40 millones de pesos por proyecto, para fomentar la derrama económica y el empleo en el sector.

Asimismo, reconoce que las obras cinematográficas y audiovisuales forman parte del patrimonio cultural nacional y, por lo tanto, su rescate, restauración y conservación constituyen una responsabilidad pública estratégica.

También promueve apoyos para creadores indígenas, afromexicanos y de diversas regiones, respetando la pluralidad lingüística del país.

Oposición a favor, pero con reservas

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, afirmó que, aunque la reforma presenta un avance muy positivo en favor del cine mexicano, la agenda no se agota con ello.

“Tenemos que seguir construyendo un marco legal que garantice el acceso universal a la cultura, que otorgue condiciones dignas y propicias para las y los creadores. Y que reconozca al cine, sí, como una industria; pero también como una herramienta en ejercicio de prácticas inclusivas y, sobre todo, de ejercicio de derechos”, enfatizó.

Por su parte, la senadora del PRI, Karla Guadalupe Toledo, resaltó que, aunque la ley tiene virtudes y reconoce avances importantes, como el reconocimiento al cine y al audiovisual como unos bienes culturales para generar condiciones más justas para el talento mexicano, el éxito de esta ley dependerá de la voluntad política del gobierno.

“Necesitará de un presupuesto suficiente porque, sin dinero, este avance solamente quedará en papel y no podrá llevarse a la práctica, como ha pasado en otras propuestas aprobadas aquí en este Senado de la República.

“En el PRI votaremos a favor, con responsabilidad, con visión de futuro, pero también con la firme exigencia de que esta ley se implemente correctamente y no se convierta en un instrumento de control, sino en una verdadera palanca de desarrollo cultural. Porque apoyar el cine mexicano es apostarle a nuestra cultura, apostarle a nuestro talento y apostarle a que sea nuestra voz en el mundo”, detalló.