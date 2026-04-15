El Verde no debe confiarse, Morena es muy fuerte: Monreal tras ruptura con PVEM en San Luis Potosí

Los morenistas Ricardo Monreal y Pedro Haces en la Cámara de Diputados, el miércoles 15 de abril de 2026. Foto: Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Tras la ruptura entre los aliados en San Luis Potosí, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, advirtió al PVEM que no hay triunfos para siempre ni y no hay derrotas permanentes, además resaltó que no deberían confiarse, ya que Morena está muy fuerte en todo el territorio nacional.

En entrevista en San Lázaro, el diputado morenista resaltó que su decisión afecta a la coalición, pero, dijo que ahora se sienten suficientemente aptos y fuertes como para poder anotarse un triunfo.

“Es una mala noticia para la coalición, el que vaya el Verde solo, aunque sea muy fuerte en esta entidad federativa, es una noticia que nos afecta a la coalición; pero, ellos ya valoraron ir solos, se sienten suficientemente aptos y fuertes como para poder anotarse un triunfo.

“No hay triunfos para siempre y no hay derrotas permanentes, y el Verde no debe de confiarse porque Morena es muy fuerte en todo el territorio nacional”, expresó.

Ricardo Monreal también se refirió al coordinador de la bancada del PVEM, Carlos Puente, quien busca ser candidato para la gubernatura de Zacatecas, sin embargo, detalló que serán las encuestas las que definan a los candidatos.

“Lo respeto a Carlos, ha sido un compañero serio aquí en la Legislatura, tengo una muy buena opinión de él y será el partido el que decida las coaliciones y la forma o mecanismo de cómo seleccionar los candidatos en cada entidad federativa.

“Debe hacerse con apertura y que sean los mejores candidatos o candidatas las que nos representen en cada entidad federativa”, dijo.