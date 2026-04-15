Epigmenio Ibarra se integra al Consejo Editorial de la Revista del Consumidor: Profeco

Epigmenio Ibarra en la sesión del Consejo Editorial de la Revista del Consumidor. Foto: Profeco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El productor Epigmenio Ibarra y la senadora morenista Julieta Ramírez Padilla forman parte del recién creado Consejo Editorial de la Revista del Consumidor, informó este miércoles la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En un comunicado, la dependencia informó que el Consejo fue creado por primera vez en 50 años de la publicación y este día sesionó para tomar protesta a sus integrantes.

La intención es dialogar con “nuevas audiencias”, afirmó el titular de Profeco, Iván Escalante Ruiz, quien encabezó la sesión.

Además del fundador de Argos Comunicación y de la legisladora, forman parte del nuevo Consejo Antonio Hernández Estrella, gerente comercial del Fondo de Cultura Económica (FCE); Ingrid Gómez Saracíbar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias en la Secretaría de las Mujeres; el economista e historiador José Antonio Ibarra Romero; la periodista Kimberly Armengol; la socióloga y especialista en protección de la niñez, María Josefina Menéndez Carbajal; el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Oscar Rosado Jiménez; el divulgador científico Rafael Hernández Carbajal; el monero Rafael Pineda "Rapé"; la conferencista en temas de derechos humanos de las mujeres, Raquel Ramírez Salgado; la directora General de Canal Once, Renata Turrent Hegewisch; y la doctora en Sociología y comisionada de la Comisión Nacional Antimonopolio, Soledad Aragón Martínez.

Epigmenio Ibarra, productor de series televisivas, es conocido por ser simpatizante de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Realizó los documentales “Esto soy”, "Y fue a Palacio, Crónica de la transformación" sobre Andrés Manuel López Obrador, así como uno sobre la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y otro sobre el Tren Maya.