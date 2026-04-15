Hijo de Ebrard vivió en la embajada de México en Londres; excanciller dice que fue un “ofrecimiento”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entre octubre de 2021 y abril de 2022, Marcelo Patrick Ebrard Ramos ocupó una habitación en la embajada de México en Londres, ubicada frente a la plaza de Belgrave Square, en el exclusivo barrio Belgravia, mientras su padre, Marcelo Ebrard Casaubón, era el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De acuerdo con el periodista Claudio Ochoa Huerta, en una columna publicada hoy en El Universal, la entonces embajadora Josefa González Blanco Ortiz Mena proporcionó al hijo de Ebrard todos los servicios de la embajada durante su estancia en Londres, incluyendo “aseo de los espacios, lavado y planchado de ropa, más preparación de alimentos con cocinera personalizada”.

Según Ochoa, el hijo de Ebrard estuvo en la embajada durante una estancia por estudios de maestría, en lo que representa “sin lugar a dudas un acto de nepotismo y uso de recursos públicos” a favor del entonces canciller, quien era el jefe directo de Josefa González Blanco Ortiz Mena.

La columna plantea que Ebrard reconoció la estancia de seis meses de su hijo en la embajada, pero la atribuyó a un “ofrecimiento” de la entonces embajadora, quien salió recientemente de su cargo con cuestionamientos públicos sobre las fiestas que organizaba en el recinto diplomático.

La columna publicada en?El Universal?señala que González también abrió las puertas de la embajada para una estancia Ashen Page, hijo del guitarrista Jimmy Page –de Led Zeppelin-- y de Jimena Gómez Paracha, una amiga íntima de la entonces embajadora, quien había sido titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el arranque del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero renunció a su cargo después de revelarse que había realizado gestiones para retrasar un vuelo comercial al que estaba llegando tarde.