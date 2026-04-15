Juez desecha amparo contra tope a pensión dorada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal desechó uno de los primeros amparos tramitado por un jubilado que afirma será afectado por la última reforma constitucional avalada por Morena y aliados para establecer un tope a las pensiones que reciben los extrabajadores gubernamentales de diversas dependencias.

Este miércoles el juez Cuarto de Distrito en materia Administrativa, Ulises Oswaldo Rivera González, desechó la demanda argumentando que, conforme a la Ley de Amparo, el juicio de garantías no procede contra modificaciones constitucionales independientemente de que estas puedan vulnerar derechos fundamentales.

“A pesar de las violaciones a derechos fundamentales en las que pudiera estar incurriendo el decreto reclamado, al ordenar la limitación de pensiones otorgadas a personas como la aquí quejosa, el marco normativo que actualmente rige la tramitación y resolución del juicio de amparo ha desprovisto a los jueces de Distrito de cualquier respaldo constitucional, legal o jurisprudencial que permita evaluar la constitucionalidad o la convencionalidad de preceptos de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual, en la actualidad, ha sido concebida como una norma fundamental que no puede ser evaluada por ningún ente jurisdiccional a través de ninguna vía legal como la que aquí se propone. Por tales razones, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción I, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo”, indicó el juzgador en el expediente 657/2026.

El pasado 13 de abril, jubilados afectados por la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum contra las “pensiones doradas” para toparlas a 70 mil pesos mensuales, iniciaron protestas presentaron las primeras demandas de amparo para evitar su aplicación.

La reforma ha sido criticada por contravenir el principio de no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna pues establece que se tendrán que ajustar las pensiones de los jubilados que reciben más de 70 mil pesos mensuales al momento de la entrada en vigor del decreto.