La gran mayoría de estudiantes universitarios en México ya usa IA para generar textos: SEP

Presentación de la Encuesta Nacional sobre Usos y Percepciones sobre IA generativa en la Educación Superior en México. Foto: @ANUIES

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En México, ocho de cada 10 estudiantes de universidad ya usa la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) para desarrollar sus textos y cinco de cada 10, para generar imágenes, lo que representa un reto para su evaluación, según la “Encuesta Nacional sobre Usos y Percepciones sobre IA generativa en la Educación Superior en México”, elaborada por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Según el director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI), Carlos Iván Moreno Arellano, la encuesta revela que nueve de cada 10 participantes conocen la IAG.

En los resultados se encontró que más del 60% de alumnos y docentes universitarios utiliza la IAG de forma cotidiana, con lo que se evidencia su adopción acelerada en aulas y laboratorios. También refleja una transformación profunda en las dinámicas de aprendizaje, enseñanza y generación de conocimiento en el entorno digital.

Además, 76% de los docentes en universidades públicas dijo que no conocía ninguna normativa institucional para el uso de la IAG.

Más: siete de cada 10 estudiantes y docentes dijo que ha tenido mejoras en su desempeño académico desde que usa la IA; 82% aseguró que estas herramientas le ayudan como complemento para realizar procesos complejos de pensamiento; y casi 80% de los profesores considera que es util para razonar, reflexionar, crear e imaginar.

La Encuesta, cuyos resultados fueron presentados en el Salón Iberoamericano de la sede histórica de la SEP, tuvo una participación inédita de más de 1.27 millones de respuestas válidas, derivadas de 1.5 millones de estudiantes y 166 mil docentes de dos mil 900 instituciones, lo que la posiciona como la más grande a nivel mundial en su tipo.

El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, destacó que “no hay antecedentes de una encuesta tan grande como ésta en todo el mundo”.

Aseguró que la IAG “no es una amenaza futura”, sino una herramienta del presente que ya está en las aulas y genera conocimiento. La encuesta, agregó, no es sólo un levantamiento de datos, sino un “acto de honestidad institucional” por el hecho de reconocer que no se tienen todas las respuestas.

Acciones para uso ético y crítico

En la presentación de los resultados de la Encuesta, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, propuso a rectores de distintas universidades del país 10 acciones para lo que llamó “el uso ético y crítico de la IAG en Educación Superior”.

A continuación, se enlistan las acciones propuestas:

Reconocer que la IAG ya está presente en universidades e instituciones de Educación Superior, que dejó de ser una tecnología emergente o experimental y se consolida como herramienta habitual del quehacer académico en México. Establecer lineamientos institucionales claros para su uso ético, crítico y con propósito Impulsar la formación docente y la literacidad digital como prioridades nacionales Transformar los planes y programas de estudio para la era de la IAG Repensar los modelos de evaluación académica Garantizar la literacidad en IAG para las y los estudiantes Establecer mecanismos de colaboración para reducir brechas en acceso, capacidades y gobernanza Incorporar la perspectiva de género en la política educativa sobre IAG Atender el bienestar estudiantil en la era de la IAG Fortalecer y transversalizar las humanidades y las ciencias sociales en la formación universitaria

El expresidente nacional de Morena convocó a las Instituciones de Educación Superior (IES), a sus comunidades y a las autoridades educativas del país a “sumarse a este proceso de transformación, ya que de él depende, en buena medida, el porvenir de las nuevas generaciones, la autosuficiencia tecnológica y la soberanía nacional”.

Delgado comentó, en particular, un dato de la encuesta: 9% de los estudiantes (casi 92 mil) y menos de 5% de los docentes (casi seis mil), dijo que usa IA para tener apoyo y contención emocional, por ejemplo, consejos para tratar la ansiedad, estrés, depresión, tristeza, como desahogo o búsqueda de motivación.

“El gran consejero de nuestros jóvenes de cuestiones emocionales, el chatGPT, es el gran psicólogo de nuestros tiempos”, dijo.

La brecha de género persiste: UNESCO

En el acto, Andrés Morales, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en México, aseguró que la encuesta constituye una “aportación relevante” de México al mundo, al evidenciar, entre otros aspectos, las brechas de género en el acceso a esta tecnología.

Y es que, dijo, la discusión en torno a la IAG no es solo tecnológica, sino también ética, filosófica, de derechos humanos y pedagógica. Añadió que para la UNESCO, “la transformación digital sólo tiene sentido si la tecnología está al servicio de la humanidad, y no al revés, es decir, que las personas y la educación estén a su servicio”.

Por su parte, el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Plascencia, comentó que las IES son aprovechadas en los procesos de aprendizaje tanto por docentes como por estudiantes, lo que permite el desarrollo de ejercicios innovadores.

Y dijo que los resultados de la Encuesta ayudarán a saber qué tipo de planes y programas se deben adoptar para los siguientes años.