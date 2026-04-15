Magistrados se lanzan contra el presidente del Tribunal Electoral (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El mal ambiente en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) salió a relucir desde el arranque de la sesión de hoy, cuando un grupo de magistrados se lanzó contra el presidente, Gilberto Bátiz García, por presentar de último momento una sustitución a un recurso de reconsideración.

En el enunciado del orden del día, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón pidió que se retirara el asunto, dado que la ponencia de Bátiz había enviado una sustitución a las 12 horas con 2 minutos, es decir, seis minutos antes del arranque de la sesión.

El presidente del TEPJF aceptó la observación de Rodríguez y propuso retirar el asunto.

El caso habría pasado de largo si la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, quien presidía la Sala Superior antes de la llegada de Bátiz, no hubiera aprovechado la ocasión para denunciar “respetuosamente” una “falta de respeto” por la presentación de la sustitución del asunto después del arranque de la sesión. Soto se opuso a retirar el asunto y pidió discutirlo en la sesión, no sin antes señalar una “mala práctica”.

La discusión se enredó durante varios minutos, en los que Bátiz procuró proponer una solución consensuada, pero enfrentó los rechazos de Rodríguez, Soto y Felipe de la Mata Pizaña, hasta que finalmente se discutió el asunto, preparado por la ponencia de Bátiz, que fue rechazada con los votos en contra de todos los magistrados, a excepción de Claudia Valle Aguilasocho, quien al igual que Bátiz llegó al TEPJF después de las elecciones judiciales del 1º de junio de 2025.