PensiÃ³n ISSSTE: cuÃ¡ndo cae el pago de mayo 2026

ISSSTE
PensiÃ³n ISSSTE: cuÃ¡ndo cae el pago de mayo 2026El calendario del ISSSTE establece que el pago de mayo de 2026 se realizarÃ¡ en los Ãºltimos dÃas hÃ¡biles de abril.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” Las personas pensionadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirÃ¡n el depÃ³sito correspondiente al mes de mayo de 2026 bajo el esquema de pago que aplica el organismo en su calendario anual de dispersiÃ³n de recursos.
El instituto realiza los depÃ³sitos de pensiÃ³n en los Ãºltimos dÃas hÃ¡biles de cada mes, con el objetivo de que los recursos estÃ©n disponibles antes de que comience el siguiente periodo. Este modelo se mantiene durante todo el aÃ±o y se ajusta cuando las fechas coinciden con dÃas inhÃ¡biles o con la suspensiÃ³n de actividades financieras.
AnÃ¡lisis, contexto y hechos. Da clic y sÃguenos en Google Noticias
De acuerdo con el calendario oficial del ISSSTE para 2026, la pensiÃ³n correspondiente al mes de mayo se depositarÃ¡ el miÃ©rcoles 29 de abril de 2026, fecha programada antes del inicio del mes y previa al dÃa de descanso obligatorio del 1 de mayo, DÃa del Trabajo.
Por quÃ© el ISSSTE deposita la pensiÃ³n antes de que termine el mes
El ISSSTE utiliza un esquema de dispersiÃ³n anticipada que permite a las personas pensionadas contar con los recursos antes del inicio del mes al que corresponde el pago. Este modelo operativo se aplica de manera regular y forma parte del sistema de pagos institucional.
El 1 de mayo se reconoce en MÃ©xico como dÃa de descanso obligatorio, lo que implica la suspensiÃ³n de actividades en instituciones financieras y dependencias pÃºblicas. Sin embargo, este feriado no modifica el calendario de pagos anticipados, ya que los depÃ³sitos se programan previamente en el Ãºltimo dÃa hÃ¡bil disponible.
El instituto publica cada aÃ±o el calendario completo de depÃ³sitos con el propÃ³sito de que los beneficiarios conozcan las fechas programadas y puedan prever la disponibilidad de sus ingresos mensuales.
QuiÃ©nes recibirÃ¡n el pago de la pensiÃ³n ISSSTE en mayo de 2026
El depÃ³sito programado corresponde a las personas que reciben una pensiÃ³n del ISSSTE bajo los distintos regÃmenes establecidos para los trabajadores del Estado y sus beneficiarios.
Entre los beneficiarios se encuentran pensionados por:
- JubilaciÃ³n
- Retiro por edad y tiempo de servicio
- CesantÃa en edad avanzada
- Vejez
- Invalidez
- Viudez
- Orfandad
- Ascendencia
El pago se realiza mediante transferencia electrÃ³nica a la cuenta bancaria registrada durante el trÃ¡mite de pensiÃ³n. Los recursos quedan disponibles desde la fecha establecida en el calendario institucional.
Calendario de pagos de la pensiÃ³n ISSSTE para los meses restantes de 2026
El calendario oficial del ISSSTE establece las siguientes fechas de depÃ³sito para el resto del aÃ±o:
- 29 de mayo de 2026
- 30 de junio de 2026
- 30 de julio de 2026
- 31 de agosto de 2026
- 30 de septiembre de 2026
- 30 de octubre de 2026
- 30 de noviembre de 2026
- 30 de diciembre de 2026
Estas fechas corresponden al Ãºltimo dÃa hÃ¡bil previo al inicio del mes siguiente, conforme al esquema de pago anticipado que aplica el instituto para las pensiones.