PensiÃ³n ISSSTE: cuÃ¡ndo cae el pago de mayo 2026

Jubilados del ISSSTE recibirÃ¡n su pensiÃ³n de mayo antes del inicio del mes.. Foto: Canva/ ISSSTE

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” Las personas pensionadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirÃ¡n el depÃ³sito correspondiente al mes de mayo de 2026 bajo el esquema de pago que aplica el organismo en su calendario anual de dispersiÃ³n de recursos.

El instituto realiza los depÃ³sitos de pensiÃ³n en los Ãºltimos dÃ­as hÃ¡biles de cada mes, con el objetivo de que los recursos estÃ©n disponibles antes de que comience el siguiente periodo. Este modelo se mantiene durante todo el aÃ±o y se ajusta cuando las fechas coinciden con dÃ­as inhÃ¡biles o con la suspensiÃ³n de actividades financieras.

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De acuerdo con el calendario oficial del ISSSTE para 2026, la pensiÃ³n correspondiente al mes de mayo se depositarÃ¡ el miÃ©rcoles 29 de abril de 2026, fecha programada antes del inicio del mes y previa al dÃ­a de descanso obligatorio del 1 de mayo, DÃ­a del Trabajo.

Por quÃ© el ISSSTE deposita la pensiÃ³n antes de que termine el mes

El ISSSTE utiliza un esquema de dispersiÃ³n anticipada que permite a las personas pensionadas contar con los recursos antes del inicio del mes al que corresponde el pago. Este modelo operativo se aplica de manera regular y forma parte del sistema de pagos institucional.

El 1 de mayo se reconoce en MÃ©xico como dÃ­a de descanso obligatorio, lo que implica la suspensiÃ³n de actividades en instituciones financieras y dependencias pÃºblicas. Sin embargo, este feriado no modifica el calendario de pagos anticipados, ya que los depÃ³sitos se programan previamente en el Ãºltimo dÃ­a hÃ¡bil disponible.

El instituto publica cada aÃ±o el calendario completo de depÃ³sitos con el propÃ³sito de que los beneficiarios conozcan las fechas programadas y puedan prever la disponibilidad de sus ingresos mensuales.

QuiÃ©nes recibirÃ¡n el pago de la pensiÃ³n ISSSTE en mayo de 2026

El depÃ³sito programado corresponde a las personas que reciben una pensiÃ³n del ISSSTE bajo los distintos regÃ­menes establecidos para los trabajadores del Estado y sus beneficiarios.

Entre los beneficiarios se encuentran pensionados por:

JubilaciÃ³n

Retiro por edad y tiempo de servicio

CesantÃ­a en edad avanzada

Vejez

Invalidez

Viudez

Orfandad

Ascendencia

El pago se realiza mediante transferencia electrÃ³nica a la cuenta bancaria registrada durante el trÃ¡mite de pensiÃ³n. Los recursos quedan disponibles desde la fecha establecida en el calendario institucional.

Calendario de pagos de la pensiÃ³n ISSSTE para los meses restantes de 2026

El calendario oficial del ISSSTE establece las siguientes fechas de depÃ³sito para el resto del aÃ±o:

29 de mayo de 2026

30 de junio de 2026

30 de julio de 2026

31 de agosto de 2026

30 de septiembre de 2026

30 de octubre de 2026

30 de noviembre de 2026

30 de diciembre de 2026

Estas fechas corresponden al Ãºltimo dÃ­a hÃ¡bil previo al inicio del mes siguiente, conforme al esquema de pago anticipado que aplica el instituto para las pensiones.