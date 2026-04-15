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PensiÃ³n ISSSTE: cuÃ¡ndo cae el pago de mayo 2026

El calendario del ISSSTE establece que el pago de mayo de 2026 se realizarÃ¡ en los Ãºltimos dÃ­as hÃ¡biles de abril.
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Nacional
miÃ©rcoles, 15 de abril de 2026 · 05:09

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” Las personas pensionadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirÃ¡n el depÃ³sito correspondiente al mes de mayo de 2026 bajo el esquema de pago que aplica el organismo en su calendario anual de dispersiÃ³n de recursos.

El instituto realiza los depÃ³sitos de pensiÃ³n en los Ãºltimos dÃ­as hÃ¡biles de cada mes, con el objetivo de que los recursos estÃ©n disponibles antes de que comience el siguiente periodo. Este modelo se mantiene durante todo el aÃ±o y se ajusta cuando las fechas coinciden con dÃ­as inhÃ¡biles o con la suspensiÃ³n de actividades financieras.

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De acuerdo con el calendario oficial del ISSSTE para 2026, la pensiÃ³n correspondiente al mes de mayo se depositarÃ¡ el miÃ©rcoles 29 de abril de 2026, fecha programada antes del inicio del mes y previa al dÃ­a de descanso obligatorio del 1 de mayo, DÃ­a del Trabajo.

Por quÃ© el ISSSTE deposita la pensiÃ³n antes de que termine el mes

El ISSSTE utiliza un esquema de dispersiÃ³n anticipada que permite a las personas pensionadas contar con los recursos antes del inicio del mes al que corresponde el pago. Este modelo operativo se aplica de manera regular y forma parte del sistema de pagos institucional.

El 1 de mayo se reconoce en MÃ©xico como dÃ­a de descanso obligatorio, lo que implica la suspensiÃ³n de actividades en instituciones financieras y dependencias pÃºblicas. Sin embargo, este feriado no modifica el calendario de pagos anticipados, ya que los depÃ³sitos se programan previamente en el Ãºltimo dÃ­a hÃ¡bil disponible.

El instituto publica cada aÃ±o el calendario completo de depÃ³sitos con el propÃ³sito de que los beneficiarios conozcan las fechas programadas y puedan prever la disponibilidad de sus ingresos mensuales.

QuiÃ©nes recibirÃ¡n el pago de la pensiÃ³n ISSSTE en mayo de 2026

El depÃ³sito programado corresponde a las personas que reciben una pensiÃ³n del ISSSTE bajo los distintos regÃ­menes establecidos para los trabajadores del Estado y sus beneficiarios.

Entre los beneficiarios se encuentran pensionados por:

  • JubilaciÃ³n
  • Retiro por edad y tiempo de servicio
  • CesantÃ­a en edad avanzada
  • Vejez
  • Invalidez
  • Viudez
  • Orfandad
  • Ascendencia

El pago se realiza mediante transferencia electrÃ³nica a la cuenta bancaria registrada durante el trÃ¡mite de pensiÃ³n. Los recursos quedan disponibles desde la fecha establecida en el calendario institucional.

Calendario de pagos de la pensiÃ³n ISSSTE para los meses restantes de 2026

El calendario oficial del ISSSTE establece las siguientes fechas de depÃ³sito para el resto del aÃ±o:

  • 29 de mayo de 2026
  • 30 de junio de 2026
  • 30 de julio de 2026
  • 31 de agosto de 2026
  • 30 de septiembre de 2026
  • 30 de octubre de 2026
  • 30 de noviembre de 2026
  • 30 de diciembre de 2026

Estas fechas corresponden al Ãºltimo dÃ­a hÃ¡bil previo al inicio del mes siguiente, conforme al esquema de pago anticipado que aplica el instituto para las pensiones.

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