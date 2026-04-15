Sheinbaum está entre las 100 personas más influyentes del 2026: Time

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La revista Time publicó su lista anual de las personas más influyentes del mundo en 2026 en la que incluyó a la presidenta Claudia Sheinbaum, esta es la segunda ocasión en que la mandataria entra a este listado.

"La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum comenzó su primer año completo en el cargo bajo presión de todos lados. Donald Trump, entonces presidente electo de Estados Unidos, había amenazado con imponer aranceles a México y lanzar ataques militares estadunidenses en su territorio. Bandas criminales violentas controlaban el tráfico de fentanilo y personas a través del Río Bravo. Y sus críticos internos afirmaban que quedaría eclipsada por su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, conocido por su activismo", refiere el texto escrito por el periodista Ioan Grillo.

El texto hace referencia a la presión hecha por el gobierno de Estados Unidos y el combate del narcotráfico:

"La respuesta de Sheinbaum a la ofensiva fue una lección de diplomacia.Golpeó con dureza a los cárteles, allanando laboratorios, transfiriendo a los cabecillas a custodia estadounidense y deteniendo al capo "El Mencho", lo que ayudó a evitar una intervención estadunidense más agresiva. Habló con serenidad en defensa de la soberanía mexicana, evitando la confrontación. Estos logros la convirtieron en una de las líderes más populares de la región y en un ejemplo de éxito al combinar populismo con pragmatismo. Sin embargo, con la economía mexicana estancada, la delincuencia aún crítica y decenas de miles de desaparecidos, puede resultar una tarea ardua convertir su prometedor comienzo en un legado duradero. Grillo es periodista en México y autor de la trilogía El Narco".

Sheinbaum está en la lista junto al Papa León XIV; el secretario de Estado, Marco Rubio; el presidente Donald Trump; el primer ministro Mark Carney, así como los mandatarios Xi Jinping, Sanae Takaichi y el ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

En abril del año pasado se le ubicó en la categoría de “Líderes”, junto a jefes de Estado, empresarios y figuras del ámbito político internacional.

Antes de Claudia Sheinbaum, otros presidentes mexicanos han sido incluidos en la lista TIME 100:

Enrique Peña Nieto: Incluido en 2013 durante su mandato presidencial.

Andrés Manuel López Obrador: Incluido en 2019, también durante su presidencia.