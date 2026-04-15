Sheinbaum presenta a asesores para aplicar el fracking no tradicional sin dañar el ecosistema

Sheinbaum con Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM; Gustavo Pacheco López, rector de la UAM; y Arturo Reyes Sandoval, director general del IPN, entre otros. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó al grupo de especialistas que plantearán propuestas para aplicar el fracking no tradicional para extraer gas sin que se afecte al ecosistema.

La explotación se piensa en inicio, sería en Coahuila, aunque aseguró que se llevará a consulta.

Es factible hacerlo en Coahuila, es donde hay mayor factibilidad de cierto tipo que no hay población cercana (…) No vamos a hacer nada contra la población nunca”, dijo.

“En dos meses (el grupo de especialistas) nos puedan dar una orientación”, dijo y después deberán seguir trabajando para avanzar en esta autosuficiencia y destacó que es inédito que se incluya a la academia en este tipo de decisiones.

Se espera que concluyan bajo qué condiciones se puede llevar a cabo el fracking, dónde sí y dónde no, expuso la mandataria mexicana y garantizó que no será una ocurrencia sino una decisión informada.

“¿Qué nos hace pensar en el gas no convencional? (…) utiliza mucha agua y contamina el agua (…) ¿por qué no analizamos otra vez el gas no convencional?” Y dijo que la respuesta es la soberanía energética dado que el 75% de lo que se consume en México es este tipo de gas no convencional, pero se extrae de Texas, Estados Unidos, apenas unos metros de distancia con México.

En suma, dijo, “voltear a ver el gas no convencional con ojos de soberanía” y sin impactos ambientales, además de admitir que hay organizaciones que están en contra del fracking a quienes les responde que la decisión la tomarán en términos científicos no como una decisión de la presidenta. Admitió también que ella estuvo mucho tiempo en contra del fracking, pero ahora “vamos a averiguar” dónde sí se puede y cómo.

Serán investigadores de cuatro instituciones nacionales y dos institutos de investigación, entre ellos la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Autónoma de Nuevo León. También del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el Instituto Mexicano del Petróleo.

Algunos de estos especialistas han investigado aguas subterráneas y sobre tecnologías, a quienes la mandataria federal pide que se pongan de acuerdo sobre esta necesidad.

Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación expuso que el objetivo es “recomendar uso de químicos que sean biodegradables” y agregó:

“No estamos improvisando, estamos utilizando la ciencia para la protección social”.

A la conferencia acudieron: Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM; Gustavo Pacheco López, rector de la UAM; y Arturo Reyes Sandoval, director general del IPN, quienes coincidieron en que la dependencia del gas de Estados Unidos se puede ver como una vulnerabilidad que el país debe superar, por lo que se buscará que la explotación de reservas se realice con adecuada gestión de riesgos.