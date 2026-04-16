Acuerdan mantener en 910 pesos los 24 productos del Paquete Contra la Inflación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum acordó con comercializadores, productores, tiendas de autoservicio y tortillerías del país mantener en 910 pesos la canasta de 24 productos que conforman el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic).

“Son los productos básicos de cualquier familia mexicana, de cuatro integrantes, para una semana”.

La mandataria federal aseguró que “se va a señalizar adecuadamente todos estos productos en las tiendas de autoservicio para que el consumidor, la consumidora, conozca cuáles son los precios de estos productos y que pueda conformar su canasta cada semana.”

En un video publicado en sus redes sociales, dijo que se estableció un acuerdo para que todos los comercializadores disminuyan el precio de alimentos perecederos, particularmente del jitomate.

SuKarne se comprometió a disminuir en 5 por ciento el bistec de res y se espera que se sumen más comercializadores.

“Y lo más importante es que continúan las mesas de trabajo. Este es un esfuerzo común, coordinado, en donde participamos el Gobierno de México, pero de manera muy activa las distintas tiendas de autoservicio, productores de carne, productores de jitomate, productores de papa, productores de chile, productores de productos perecederos en el país y estamos haciendo este acuerdo”, agregó.

En la reunión, que se llevó a cabo en el Salón Tesorería, estuvo acompañada por los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard; de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora; de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, y por el titular de la Procuradoría Federal del Consumidor, Iván Escalante.