Alumnos irrumpen en Canal Once y denuncian que el IPN está en “decadencia y agoniza”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La tarde de este jueves, un grupo de alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) irrumpió en las instalaciones del Canal Once, propiedad de la dependencia educativa, para denunciar la presunta falta de insumos, instalaciones “obsoletas” y deficiencias en el transporte público en esa casa de estudios; también exigieron la renuncia del director general, Arturo Reyes Sandoval.

En redes sociales fueron difundidos videos en los que se observa a decenas de estudiantes que se concentraron en las instalaciones ubicadas en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde denunciaron que el IPN padece un “deterioro progresivo” por el presunto mal uso de recursos del presupuesto federal y las aportaciones de los egresados.

Algunos fueron identificados como alumnos de las escuelas Superior de Economía, Nacional de Medicina y Homeopatía, la Nacional de Ciencias Biológicas y la Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME).

Los alumnos exigieron entablar comunicación con las autoridades del Instituto para exponerle sus peticiones y demandaron que se grabara su posicionamiento para ser transmitido en el canal televisivo público. Eso ocurrió en vivo a las 18 horas.

“El IPN está en decadencia… el IPN agoniza por la misma problemática de años atrás”, acusaron.

También hablaron de una presunta crisis estructural en el IPN por la falta de recursos, además de decisiones administrativas que han hecho más graves los problemas de la institución. Ello, acusaron, ha afectado sus condiciones académicas y de estudio.

Los estudiantes cuestionaron la creación de la Fundación Patronato “Corazón Guinda y Blanco”, que, acusaron, se presentó como una solución a los problemas financieros del IPN, pero sin consultar antes a la comunidad politécnica.

“Fue creada sin consulta alguna y vendida como solución, cuando en realidad es para enriquecer los bolsillos de unos cuantos”, añadieron.

En respuesta, personal del canal ofreció a los estudiantes analizar sus peticiones.

Los alumnos inconformes advirtieron que, si sus demandas no son atendidas, sus acciones podrían elevarse y relacionarse con la Copa Mundial FIFA 2026 que será inaugurada en la Ciudad de México el próximo 11 de junio.

“Si hay guinda, blanco y Sandoval, entonces no habrá Mundial”, expresaron.