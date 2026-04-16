Andrea Chávez, Imelda Castro y Ana Lilia Rivera inician desbandada para buscar gubernaturas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La actividad política en el Senado se intensificó debido al anuncio de la licencia por tiempo indefinido a la senadora morenista Andrea Chávez, ella es la primera de varios legisladores oficialistas interesados en pedir permiso para ausentarse y buscar contender por candidaturas para gubernaturas de sus estados.

Entre las senadoras, se espera que sus compañeras morenistas, Ana Lilia Rivera e Imelda Castro también soliciten licencia para que intenten buscar la candidatura para la elección gubernamental en sus estados el siguiente año.

Andrea Chávez fue la primera de las y los legisladores que pidió licencia con miras a contender por la gubernatura de su estado natal: Chihuahua. En dónde, incluso, se le ha acusado de actos anticipados de campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y propaganda gubernamental, por la realización de las “caravanas” y “brigadas de salud”.

Además, en sus redes sociales, Andrea Chávez afirmó que este día dejó el Senado de la República para atender personalmente la tarea de ‘acabar con 100 años del PRIAN en Chihuahua’. Entidad que es gobernada por la panista, María Eugenia Campos.

“Hoy dejo el Senado para atender personalmente la tarea de acabar con 100 años de PRIAN en Chihuahua. No me voy, regreso. Los que se van son ellos. Aquellos que hicieron de la corrupción, la venganza y las nóminas secretas, su forma de vida. ¡Llegará la Primavera Chihuahuense!”, escribió.

Incluso, parte de la bancada morenista celebró la decisión y el permiso otorgado con aplausos, abrazos, así como felicitaciones para Andrea Chávez, quien es la primera senadora oficialista que formalmente pide permiso para contender por su estado natal.

El anuncio se da luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera que funcionarios o servidores públicos que busquen una candidatura deberán tomar una decisión anticipada y separarse de sus funciones para no realizar ambas actividades.

Ana Lilia Rivera e Imelda Castro se destapan, pero esperarán los tiempos

La solicitud de licencia de Andrea Chávez, destapó la aspiración de otras legisladoras, como la legisladora Ana Lilia Rivera, quien al cuestionarle cobre si también pediría permiso para contender por su estado natal, Tlaxcala, afirmó que sólo está esperando los tiempos que determine su partido para hacer lo propio.

“Pues en razón de los tiempos que ha marcado nuestro partido estaremos a punto o mejor dicho, pendientes de las determinaciones que tome para que nosotros hagamos lo propio. Estamos esperando ya que se concrete bien la convocatoria porque apenas ha planteado términos generales, todavía no sabemos una convocatoria específica, esperando eso estaremos tomando ya las decisiones… Si el partido ya emitió para ese momento la convocatoria clara, seguramente será, sí”, detalló.

Por su parte, la senadora Imelda Castro también confirmó su aspiración por el gobierno de Sinaloa, ya que al ser cuestionada sobre solicitaría licencia para buscar la candidatura dijo que cuando estén las convocatorias, lo más ético, sería solicitarla.

-No, pues lo único que tenemos ahorita son los lineamientos del Consejo Nacional del 7 de marzo. Que son lineamientos generales que hablan de prohibiciones y de cosas que se pueden hacer para quienes aspiren a ser la persona coordinadora estatal de los comités de la Cuarta Transformación porque básicamente eso es lo único que hay ahorita en esta temporada, digamos. Y en ese sentido lo que tenemos a la vista es el 22 de junio, que son los registros.

Entonces no se puede pensar en ningún tipo de licencia mientras no haya una convocatoria.

-¿Y ya cuando la haya?

-Cuando la haya yo creo que lo más honesto, lo más ético es pedir licencia.

Con aspiraciones, pero sin aval morenista

Mientras las senadoras morenistas apelan a la prudencia, otros legisladores oficialistas buscan contender, aunque los estatutos sobre nepotismo de su partido se los prohíban como es el caso de Saúl Monreal, quien en distintas ocasiones ha manifestado su molestia por no poder contender por su estado natal, Zacatecas.

Incluso ha dicho públicamente que busca tener una reunión con la presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde, para que al menos pueda estar en las encuestas internas para ser el candidato oficialista, sin embargo, ha descartado pedir licencia, hasta que se defina su situación.

“Algunos medios de comunicación, porque se comentó que yo iba a pedir licencia, pero en este momento yo no tengo considerado ninguna licencia. También lo comentó mi coordinador, porque ustedes saben, y más en mi caso, hay una incertidumbre sobre la participación, si me dejan participar en la encuesta o no. Entonces, yo ahorita no tengo considerado ninguna licencia en este momento”, explicó.

Por otro lado, Félix Salgado Macedonio, también ha mostrado su molestia por el estatuto sobre el nepotismo que le impide contender por la gubernatura de Guerrero, que ahora ocupa su hija, Evelyn Salgado.

Ya que días pasados, en sus redes sociales, Salgado Macedonio afirmó que es una contradicción el estatuto sobre el nepotismo, pues en Morena también se debería prohibir tener a familiares en el gobierno.

“Yo tengo un impedimento. Tengo el impedimento de que un estatuto a mí me prohíbe. ¿Por qué? Porque mi hija es gobernadora. Pero fíjese qué paradoja de los que me fustigan, los que me critican. ¿Es que estamos en contra del nepotismo? Sí, pues, pero tienes a toda tu familia en el poder.

“Ahí hay una para una controversia, una contradicción. Hay que ser derechos ¿Estamos contra el nepotismo? Pues ningún familiar en el poder, es el nepotismo”, dijo.

Sin embargo, después se mesuró y dijo, en entrevista en el Senado, que no contenderá por la gubernatura del estado de Guerrero sólo si Morena lo llama.

“No voy a ninguna parte. No, lo que determina es Morena. Si a mí Morena me dice, órale, a Guerrero le falta un lucero y ese lucero eres tú, ahí voy. Ahí voy. Pero si no me dicen nada, ¿a qué me quedo? No, como decía Freud, la política es como el amor. Entonces, pues yo estoy aquí contento y feliz. Pero si me dicen, jálate para acá, yo voy. Pero si no me dicen, ¿para qué ando de alborotado?”, dijo.

Ruptura con el PVEM

Pese a que los legisladores oficialistas han negado su ruptura en la coalición por no apoyar las dos reformas electorales de la presidenta Claudia Sheinbaum, al menos uno de los partidos aliados ya manifestó que contendrá solo en al menos un estado.

Como el PVEM, luego de que su presidenta, Karen Castrejón, afirmó que irán solos por el estado de San Luis Potosí.

“Tenemos mujeres, hombres preparados, con energía, con trabajo y, sobre todo, con pasión, pero, sobre todo, listos, y esto es lo más importante, para competir en el próximo proceso electoral, para ganar, para ir solos, que es lo que nos ha pedido la gente”, dijo.

Además, su principal aspirante a contender por San Luis Potosí, la senadora Ruth González, dijo esta semana que su partido es la primera fuerza en ese estado y que Morena le falta muchos años de trabajo en esa entidad.

“En San Luis Potosí, el panorama es distinto, con todo respeto para mis compañeros del Movimiento de Regeneración Nacional, se demostró en el 2021 que Morena fue la cuarta fuerza. En el 2024 fue la tercera fuerza. O sea, en San Luis Potosí todavía necesitan un trabajo de muchos años”, resaltó.