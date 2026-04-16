Aspirante a “influencer” queda a cargo de la Comisión de Carrera Judicial tras salir de la SCJN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Lizeth Karina Villeda García, exdirectora de Documentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que renunció al cargo por usar su oficina como set de grabación para sus redes sociales, fue designada al frente de la Comisión de Carrera Judicial del Poder Judicial Federal (PJF).

Villeda García fue exhibida en noviembre del año pasado porque, durante su horario laboral y en su oficina de la Corte, grababa videos para impulsar sus intentos de convertirse en “coach en liderazgo consciente” a través de redes sociales.

Luego del escándalo, la también excandidata a juez de Distrito se vio obligada a renunciar al cargo.

Ahora, cinco meses después de su salida de la SCJN, el secretario ejecutivo del Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ), César Mauricio López Ramírez informó mediante un correo electrónico masivo enviado a todos los integrantes del PJF la circular 6/2026, en la que designó a Villeda García como secretaria ejecutiva de la Comisión de Carrera Judicial y Especialización.

“En cumplimiento de lo acordado por el Pleno del Órgano de Administración Judicial hago de su conocimiento que fue designada la persona que se indica en el cargo que se señala a continuación: doctora Lizeth Karina Villeda García como titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Carrera Judicial y Especialización a partir del 20 de abril de 2026”, indica el documento verificado por Proceso.

Como titular de la Secretaría Ejecutiva de dicha Comisión, Villeda García estará encargada de la formación, selección, adscripción y evaluación de jueces, magistrados y otros integrantes del PJF como secretarios, actuarios, proyectistas, por mencionar algunos.