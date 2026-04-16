Aumentan las casetas en México: estas son las nuevas tarifas que entraron en vigor en 2026

El aumento en casetas entró en vigor después de Semana Santa y modifica el costo de viajar por carretera en rutas de alto tránsito.. Foto: Cuartoscuro / Saúl López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Las tarifas de peaje en autopistas federales de México registraron un incremento promedio de 4.7% a partir del lunes 13 de abril de 2026, según información de Caminos y Puentes Federales (Capufe). El ajuste aplica en al menos 43 autopistas concesionadas y afecta a automovilistas, motociclistas, autobuses y transportistas que utilizan la red carretera federal.

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El incremento se implementó después del periodo vacacional de Semana Santa y forma parte de la actualización anual de costos relacionados con la operación, mantenimiento y conservación de la infraestructura vial.

Autoridades indicaron que las nuevas tarifas ya se reflejan en casetas ubicadas en rutas de alto tránsito que conectan a la Ciudad de México con otros estados del país. El ajuste se ubica por encima de la inflación registrada al cierre de 2025, que fue de 3.69%, de acuerdo con datos oficiales.

Cuánto pagarás ahora en las principales autopistas de México

Las nuevas tarifas establecen incrementos que varían según el tramo carretero. En algunos casos, el aumento oscila entre 10 y 30 pesos por viaje para vehículos particulares.

Entre las autopistas más transitadas del país, los costos actualizados para automóviles quedaron de la siguiente manera:

México–Cuernavaca: 156 pesos

México–Querétaro: 226 pesos

México–Puebla: 226 pesos

Chamapa–Lechería: 69 pesos

Cuernavaca–Acapulco: 670 pesos

Durango–Mazatlán: 820 pesos

Córdoba–Veracruz: 282 pesos

Querétaro–Irapuato: 213 pesos

En trayectos de larga distancia, el gasto total en peaje puede incrementarse de forma acumulativa, debido al número de casetas que se encuentran en una misma ruta.

Ajuste en casetas se aplica tras actualización de costos de operación y mantenimiento

Capufe informó que la actualización de tarifas responde a la revisión periódica de los costos asociados a la operación y mantenimiento de la red carretera federal, así como a la conservación de puentes y autopistas concesionadas.

El organismo también señaló que los incrementos no son uniformes y dependen de factores como la longitud del tramo, el tipo de infraestructura y el nivel de tráfico registrado en cada autopista.

La última actualización previa se realizó en enero de 2025, por lo que el ajuste de abril de 2026 corresponde al esquema de revisión anual de tarifas en la red federal de carreteras.

Incremento impacta a usuarios frecuentes y transporte de carga

El aumento en las tarifas de peaje se aplica a todos los tipos de vehículos que circulan por autopistas federales, incluidos automóviles particulares, transporte público y unidades de carga.

El ajuste también se refleja en rutas estratégicas para el comercio y la movilidad regional, donde el tránsito de mercancías depende de la red de autopistas concesionadas.

De acuerdo con reportes publicados el 13 de abril de 2026, el incremento oscila entre 4% y 9% dependiendo del tramo carretero, lo que representa variaciones diferenciadas entre las distintas autopistas del país.