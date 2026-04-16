Citlalli Hernández operará la comisión nacional de elecciones en Morena rumbo al 2027

Citlalli Hernández tendrá la encomienda de dirigir la comisión nacional de elecciones del partido para la elección de 2027. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Citlalli Hernández Mora renunció a la Secretaría de las Mujeres para dirigir la comisión nacional de elecciones de Morena rumbo la elección de 2027. Además de esta tarea tendrá la encomienda de sostener viva la coalición con el Partido Verde Ecologista (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) para mantener al partido gobernante en el poder.

Alcalde Luján confirmó la incorporación de Hernández para encabezar la organización rumbo a la elección del próximo año.

"Ustedes saben que en el 27 viene una elección importantísima: 17 gubernaturas, se renueva la Cámara de Diputados, los congresos locales y los municipios de 30 entidades federativas. Esto para nuestro movimiento implica, pues, todo un proceso del cual Citlalli tiene mucha experiencia. Ella ya ha participado en tres procesos", dijo la dirigente política.

Durante su intervención, sostuvo:

"Son nuestros aliados. Es muy importante dejarlo claro, hay una intención mediática de tergiversar. No significa que tengamos diferencia de origen, de estatutos. En el 2024 me tocó conducir la coalición con el objetivo de ganar el plan y gracias a la alianza del PT y el PVEM es que hoy nuestro movimiento tiene mayoría calificada en el congreso, en ese sentido estoy convencida de que nos vamos a poner de acuerdo", hay un objetivo común que es la transformación de este país".

Hernández Mora ya había ocupado responsabilidades similares en el pasado, cuando fungió como secretaria general de Morena y participó activamente en la Comisión Nacional de Elecciones.

Yo soy una militante de la transformación", sostuvo la nueva presidenta de la comisión.

Con este movimiento, Morena refuerza la estructura del partido rumbo al siguiente proceso electoral, colocando a una figura cercana a la dirigencia para lograr el consenso, así como la definición de candidaturas.

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la dimisión de la funcionaria.

"Ayer cuando me vino a ver me dijo quiero entregarle mi renuncia, casi me voy de espaldas. Me dice, es que hablé con Luisa María y quiero irles a ayudar al partido”, dijo la mandataria durante la conferencia matutina de este jueves.

A partir de hoy, la presidenta revisará los perfiles que podrían ocupar el cargo en el lugar de Hernández.