Citlalli Hernández renunció a la Secretaría de las mujeres: Sheinbaum

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández en una conferencia mañanera en meses anteriores. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ayer Citlalli Hernández le entregó su renuncia a la Secretaría de las mujeres.

“Se va al partido (Morena) a ayudar… Le van a dar un nombramiento especial para que ella realice estas tareas”.

La presidenta resaltó el trabajo de Citlalli y dejó pendiente el nombre de la persona que la va a sustituir en la Secretaría de las mujeres, aunque adelantó que tiene que ser una “mujer”.