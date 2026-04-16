Citlalli Hernández renunció a la Secretaría de las mujeres: Sheinbaum

Citlalli Hernández
Citlalli Hernández renunció a la Secretaría de las mujeres: SheinbaumLa presidenta resaltó el trabajo de Citlalli y dejó pendiente el nombre de la persona que la va a sustituir en la Secretaría de las mujeres, aunque adelantó que tiene que ser una “mujer”.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ayer Citlalli Hernández le entregó su renuncia a la Secretaría de las mujeres.
“Se va al partido (Morena) a ayudar… Le van a dar un nombramiento especial para que ella realice estas tareas”.
La presidenta resaltó el trabajo de Citlalli y dejó pendiente el nombre de la persona que la va a sustituir en la Secretaría de las mujeres, aunque adelantó que tiene que ser una “mujer”.