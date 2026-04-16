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Citlalli Hernández renunció a la Secretaría de las mujeres: Sheinbaum

La presidenta resaltó el trabajo de Citlalli y dejó pendiente el nombre de la persona que la va a sustituir en la Secretaría de las mujeres, aunque adelantó que tiene que ser una “mujer”.
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Nacional
jueves, 16 de abril de 2026 · 09:05

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ayer Citlalli Hernández le entregó su renuncia a la Secretaría de las mujeres.

“Se va al partido (Morena) a ayudar… Le van a dar un nombramiento especial para que ella realice estas tareas”.

La presidenta resaltó el trabajo de Citlalli y dejó pendiente el nombre de la persona que la va a sustituir en la Secretaría de las mujeres, aunque adelantó que tiene que ser una “mujer”.

 

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