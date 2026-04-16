Diputados aprueban por unanimidad la reforma que da más atribuciones a la ASF

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y en fast track una reforma que otorga nuevas atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como investigar de oficio o por denuncia las presuntas faltas administrativas graves.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 390 votos a favor la reforma que modifica las leyes de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la General de Contabilidad Gubernamental y de Coordinación Fiscal.

La reforma también crea el Sistema Nacional de Registro de Información y Datos Relacionados con los Recursos Federales para que los entes públicos aporten la información que será administrada y coordinada por la ASF.

Además, fija que, en la fiscalización de la Cuenta Pública, la ASF deberá notificar de manera personal, o a través de medios electrónicos, todas las actuaciones que deriven del proceso de fiscalización.

Y deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles, contados a partir de su recepción, sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, determinando su no solventación, solventación, archivo o conclusión, según corresponda.

También establece que existirán multas cuando los servidores públicos y las personas físicas no atiendan total o parcialmente los requerimientos de la Auditoría.

Además, fija que el titular de la ASF será suplido en sus ausencias temporales por los auditores especializados y titulares de unidad, conforme a lo que señale el Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación.

La oposición, a favor por fortalecer la ASF

El diputado panista, Éctor Jaime Ramírez, se pronunció por modernizar la fiscalización superior, establecer plazos más cortos, incorporar herramientas tecnológicas y reforzar la capacidad de investigación de la Auditoría sin generar un costo adicional para el erario.

“Esta norma no surge del capricho, no nace de la imposición, no es fruto de un monólogo. Es el resultado de escuchar, deliberar, identificar áreas de oportunidad, construir acuerdos y entender que una democracia madura no teme al contraste de ideas, sino que se enriquece con él. El diálogo auténtico no debilita la ley, la legitima. La palabra empeñada no retrasa la política, la dignifica. Y el acuerdo entre distintas voces no rebaja las convicciones, demuestra madurez institucional”, expresó.

Por su parte, el diputado del PRI, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, enfatizó su apoyo a la reforma porque fortalece de manera decisiva las capacidades institucionales de la Auditoría Superior de la Federación.

“Es importante fortalecer los órganos de control, no debilitar a esta Auditoría, sino fortalecerla, legitimarla y ennoblecerla en nombre de la confianza popular. Valoramos esta reforma, porque valoramos que incorpore una manera decidida de tecnología de vanguardia para combatir la corrupción”, dijo.