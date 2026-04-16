El gobierno admite que el derrame en el Golfo se originó en Pemex; separan a tres funcionarios

Víctor Rodríguez Padilla, director de Pemex; Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina; Luz Elena González, secretaria de Energía; Marina Robles,subsecretaria de Semarnat y Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia. Foto: Cuartoscuro / Andrea Murcia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal admitió este jueves que el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México se originó en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Por este motivo, la empresa estatal separó a tres funcionarios con presunta responsabilidad en estos hechos y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), se informó en conferencia de prensa del Grupo Interinstitucional conformado para investigar los hechos.

“Existe evidencia de que sí hubo un derrame de hidrocarburo en las inmediaciones de la plataforma de Abkatún Cantarell”.

El director de Pemex, Víctor Rodríguez, informó que el derrame fue causado por una fuga en un oleoducto en zona de plataformas en inmediaciones de Abkatún Pol-Chuc en Cantarell.

Durante semanas, el gobierno federal había descartado que el derrame, que afectó sobre todo las costas de Veracruz y Tabasco, hubiera sido originado por Pemex, atribuyéndolo en principio a un barco y a chapopoteras naturales.

Sin embargo, este jueves, en conferencia, se dio a conocer que, resultado de la investigación efectuada por autoridades, se descubrió una fuga de hidrocarburos en instalaciones de Pemex, “que había sido negada sistemáticamente por las áreas operativas”.

Los cargos de los servidores públicos separados son cargos son: subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; coordinador de Control Marino, y el Líder de Derrames y Residuos; “toda vez que pudieran estar vinculados con los hechos”, refiere el comunicado conjunto de Marina, Semarnat, Sener, Secretaría de Ciencia y Profepa, entre otras dependencias que integran el Grupo Interinstitucional.

“No es una plataforma donde ocurrió el incidente, fue un oleoducto, un oleoducto de 36 pulgadas que ahí fue donde se efectuó la fuga. Efectivamente, está en una zona de plataformas, que es el activo Abkatún-Pol- Chuc, en la que hay tres yacimientos en tres zonas distintas. Entonces por ahí pasan una serie de ductos”, dijo Víctor Rodríguez en la conferencia.

Las anomalías

Entre las irregularidades detectadas por el Grupo Interinstitucional destacan:

Una pérdida de integridad mecánica y la reparación de un oleoducto cuyas actividades no fueron reportados al Director General ni a los altos mandos de la Empresa Pública del Estado. Una fuga de hidrocarburos en instalaciones de Pemex, que había sido negada sistemáticamente por las áreas operativas, especialmente en marzo cuando comenzaron a llegar arribazones de petróleo a las costas del Golfo de México. La coincidencia entre el sitio donde se detectó la pérdida de integridad del oleoducto y el sitio ubicado por los científicos como origen de la estela de aceite observada en las imágenes satelitales. El ocultamiento de agua oleosa recuperada en las barreras de contención, de al menos 350 m3. La contradicción entre un simple “lagrimeo” y el gran despliegue de 11 barcos en total que se utilizaron para contener, recuperar y dispersar los hidrocarburos que escaparon del oleoducto. La decisión de no cortar el flujo en su totalidad para limitar la duración y la magnitud del derrame. El cierre de la válvula principal se realizó el 14 de febrero, 8 días después de que se detectó la fuga. La solicitud de la Subdirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), de simular numéricamente la dispersión de los hidrocarburos derramados y su llegada a las playas del Golfo de México. Solicitud emitida el 6 de febrero.

“Por ello, con base en estos hechos y mientras se realizan las investigaciones correspondientes, fueron separados del cargo: el subdirector de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental; el coordinador de control marino, derrames y residuos; y el líder de derrames y residuos de Pemex”, expuso el comunicado conjunto.

De manera paralela, indicó que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y Petróleos Mexicanos han realizado inspecciones correspondientes y presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República para el deslinde de responsabilidades derivadas de este evento.

Negativa presidencial

Apenas el 31 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de Pemex y negó que una fuga de ductos fuera el origen del derrame provocado y del que se desconoce su origen en el Golfo de México.

“Se tienen que revisar todas las instalaciones, hasta ahora no se ha reportado una fuga, se han revisado una parte importante. Si se llegara a ver una fuga, se informaría y se entraría a la reparación. Lo que estamos investigando junto con científicos si son estas chapopoteras naturales que hay en la zona o alguna fuga de alguna de las instalaciones”, dijo en aquel momento.

Organizaciones ambientalista indicaron que desde el 6 de febrero se detectaron en imágenes satelitales manchas de hidrocarburo frente a Campeche, específicamente sobre un ducto activo que conecta la plataforma Akal C con la Terminal Marítima Dos Bocas.

Al ser cuestionada sobre el origen del derrame, dijo:

“Más bien parece esta otra hipótesis que se ha venido planteando chapopoteras naturales y también para ello hay protocolos para contener la contaminación”.

A más de un mes de los primeros reportes del derrame de hidrocarburo en comunidades costeras de Veracruz y Tabasco, el gobierno federal ofreció una conferencia de prensa donde aseguró que las playas se encuentran seguras y limpias, e intentó contradecir la narrativa de lo que organizaciones civiles han calificado como una “crisis de transparencia”; además de minimizar el incidente ambiental y asegurar que "se descarta que sea severo".

La conferencia ocurrió un día después de la difusión de una denuncia conjunta en la que 14 organizaciones defensoras del medio ambiente aseguraron que el derrame de hidrocarburos sobre el Golfo de México habría ocurrido a principios de febrero pasado, y que las autoridades, enteradas de lo ocurrido, omitieron tanto la información como los lineamientos del Plan Nacional de Contingencia (PNC).

Las organizaciones civiles aseguran tener registros de contaminación desde principios de febrero, pero el discurso oficial se aferró a que los primeros reportes en Coatzacoalcos fueron el 2 de marzo, fecha en la que supuestamente se activó el PNC.

Según las autoridades, el origen del derrame se atribuía, en aquel momento, a tres fuentes: un buque que realizó un desembarco ilegal en Coatzacoalcos; emanaciones naturales de "chapopoteras" cerca de Coatzacoalcos; y emanaciones naturales de "chapopoteras" a 60 millas de Ciudad del Carmen, Campeche, en la zona de Cantarell. Esta última es considerada la fuente más significativa de contaminantes.