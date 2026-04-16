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Ante el cierre fronterizo y la desaparición de pequeños ranchos, ganaderos y gobierno apuestan por reactivar la engorda bovina en Sonora, con créditos, centros de producción y mejoras genéticas para reconstruir el sector y recuperar competitividad.
Mientras las senadoras morenistas apelan a la prudencia, otros legisladores oficialistas buscan contender, aunque los estatutos sobre nepotismo de su partido se los prohíban como es el caso de Saúl Monreal, quien en distintas ocasiones ha manifestado su molestia por no poder contender por su estado.
Salvador Illa Roca, presidente de la Generalitat de Cataluña, destacó la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en la cumbre de Barcelona, donde líderes de 40 países buscan articular una alternativa democrática frente al avance de la ultraderecha, convencidos de que “nada es inevitable”.