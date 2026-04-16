EU advierte a Irán que si atacan cargueros de petróleo en Ormuz lo verán como terrorismo y piratería

Barcos al fondo en el estrecho de Ormuz junto a la isla de Qeshm, donde se ven daños que según testigos se deben a ataques aéreos recientes de la campaña de Estados Unidos e Israel, cerca de un muelle de pesca en un puerto, en Queshm, Irán, el lunes 13 de abril de 2026. Foto: AP

WASHINGTON (apro). – Pete Hegseth, Secretario de Guerra de Estados Unidos, advirtió al gobierno de Irán que si decide atacar con misiles o drones a cargueros de petróleo en las aguas del Estrecho de Ormuz será considerado por el Pentágono como terrorismo y piratería.

En conferencia de prensa, Hegseth y el general Dan Caine, Jefe del Estado Mayor Conjunto del Pentágono, subrayaron que Irán sigue estando imposibilitado para defenderse y que por el bien de su gente y del mundo, más le vale aceptar un acuerdo con Estados Unidos.

Espero que por el bien de su gente y del mundo, el liderazgo del régimen de Irán opte por un acuerdo… mantendremos el bloqueo en el Estrecho de Ormuz el tiempo que sea necesario”, declaró el Secretario de Guerra del gabinete de Donald Trump.

“Por órdenes del presidente suspendimos los ataques a Irán en cumplimiento de la tregua de dos semanas y estamos listos para restablecer las acciones (militares) al momento en que lo diga nuestro Comandante en Jefe”, acotó el general Caine.

En el ocaso de la sexta semana de la guerra con Irán que lanzaron Estados Unidos e Israel, el Pentágono actualizó a los estadunidenses sobre las acciones que lleva a cabo; en este caso de vigilancia y control del Estrecho de Ormuz en cumplimiento de la tregua de dos semanas.

Hegseth de manera insistente volvió a amenazar al gobierno de Irán que encabeza el presidente Masoud Pezeshkian, de que no tienen opción más que aceptar las condiciones que el presidente Trump le propuso para suspender la guerra antes que concluya la tregua de dos semanas.

“Los estamos vigilando, no tienen manera de defenderse y nosotros estamos cada vez más fuertes, estamos cargados y listos para jalar el gatillo… es mejor que no lo hagamos, pero estamos preparados para actuar en el momento que nuestro Comandante en Jefe oprima el botón”, reiteró Hegseth desde la sala de prensa del Pentágono.

Respecto al bloque que mantiene las fuerzas bélicas navales del Estrecho de Ormuz, el general Caine, aclaró que éste consiste en restringir el movimiento marítimo entrando o saliendo de puertos iranís y sobre las aguas internacionales.

Bajo la interpretación del gobierno de Trump expresa por Hegseth, Caine y el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central a cargo de la región del Medio Oriente, Irán no tiene jurisdicción sobre las aguas del Estrecho de Ormuz porque son aguas internacionales.

“No pueden controlar nada, amenazando con disparar misiles o utilizar drones contra cargueros (petroleros) en aguas internacionales es un acto de piratería y terrorismo y nosotros somos muy buenos para destruir a los piratas”, indicó el Secretario de Guerra del gobierno de Trump.

El titular del Pentágono presumió que en las seis semanas de guerra contra Irán, las fuerzas militares de estadunidenses han utilizado solamente al 10% de la fuerza naval para acabar con la defensa iraní.

“Hay alternativa, acepten el acuerdo, mantendremos el bloqueo, si opinan lo contrario tendrán bombardeos contra su infraestructura energética y bloqueo”, repitió Hegseth en sus amenazas y advertencias el régimen de Irán.

En las últimos días el presidente Trump aseguró que la guerra contra Irán estaba a punto de terminar y que el gobierno de la nación persa tendría que aceptar el acuerdo para poner fin al conflicto por lo que las negociaciones para ello podrían reiniciar esta semana en Pakistán.

Hasta el momento nada de lo que ha dicho Trump se ha concretado e Irán se mantiene a la defensiva en rechazo a la propuesta de Estados Unidos que tiene como condición inalterable el que el país pera renuncie por lo menos durante 20 años al desarrollo de energía nuclear.

El Secretario de Guerra aprovechó la conferencia de prensa para actualizar a su país sobre el bloque del Estrecho de Ormuz y el conflicto con Irán, para atacar y criticar la cobertura periodística del conflicto que según él se niegan a dar el crédito a Trump del éxito de la estrategia.