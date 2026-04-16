Familiares de desaparecidos dirigen carta a Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk para pedir apoyo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la próxima visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk decenas de familiares de personas desaparecidas le hicieron un llamado para que “exprese de clara y pública su respaldo” a la determinación el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para remitir a la Asamblea General de Naciones Unidas un informe sobre la crisis de desapariciones en México.

En una carta dirigida al funcionario de la ONU los familiares resaltaron que para las familias la decisión del CED divulgada el pasado 2 de abril, les significó una esperanza y una oportunidad de alcanzar justicia y esclarecimiento de la verdad, en el plano internacional ante que en el ámbito nacional, avanzar en la búsqueda de las víctimas que suman más de 132 mil personas y en la identificación de 72 cuerpos sin identificar en servicios forenses.

“En este contexto, estimamos fundamental que, durante su visita a México, usted exprese de manera clara y pública su respaldo a la determinación del Comité, reconociéndola como una herramienta que puede contribuir a encauzar r frente a la crisis y no como un elemento de confrontación”, señalaron en su carta los familiares de víctimas.

Los familiares insistieron a Türk que su visita debe ser “una confirmación pública del trabajo profesional del CED y que sus buenos oficios permitan que concrete la ayuda a las víctimas en México”.

Consideraron que lo anterior permitiría reforzar la legitimidad de la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, así como enviaría “una señal firme sobre la coherencia y la necesidad de mantener el Sistema de Naciones Unidas al hacer frente a situaciones de esta gravedad.”.

Sabedores de que Türk se reunirá con representantes del Estado mexicano, “quienes intentarán matizar la realidad que vivimos las familias de personas desparecidas”, los firmantes urgieron al funcionario de la ONU “contrastar las políticas y acciones que sólo se encuentran en el papel, y aun así resultan insuficientes, con nuestro testimonio de lucha frente a la indolencia de las autoridades”.

“Desconfíe de los logros que anunciará el Estado que se convertido en experto en la simulación y en la administración de nuestro dolor y de las mismas recomendaciones de Naciones Unidas”, recomendaron los familiares.

Alertaron que “basta ver el nivel de impunidad que persiste para darse cuenta de que todos los discursos de soberanía no sirven en un país sin ley”, y que a ello se suman las personas buscadoras que “recibieron amenazas, nula protección gubernamental, y fueron asesinadas”.

Los familiares puntualizaron que “la decisión del CED representa la única posibilidad de justicia frente a un Estado que administra el dolor en lugar de detener la tragedia”.

En la misiva, los firmantes aprovecharon la ocasión para advertir su preocupación porque en el último año su oficina en México “no ha asumido un papel muy activo y visible en el espacio público, como lo hacía antes”.

Consideraron que, en congruencia con su misión, su oficina en México debería expresar “de manera clara, oportuna e inequívoca su respaldo a las víctimas en momento clave del debate nacional, que ejerza una interlocución firme y crítica frente al Estado; y que deje constancia, sin ambigüedades, de su pleno respaldo a la solicitud que hicimos las familias al CED, y la decisión del Comité de elevar la situación de México a la consideración de la Asamblea General”.

La misiva, divulgada por el colectivo Glorieta de las y los Desaparecidos, que permanecerá abierta para que más familias se sumen, hace un exhorto a Volker Türk:

“Los ojos de miles de familias de personas desaparecidas seguiremos su visita a México con la esperanza de que demuestre su respaldo por las víctimas y no por la impunida, su compromiso publico e irrestricto al trabajo del Comité será también el mensaje de que Naciones Unidas sigue siendo un espacio indispensable en la realidad actual. Confiamos en que su encargo estará a la altura de nuestra lucha”, concluyeron.