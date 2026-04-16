FGR busca reapertura del caso de La Luz del Mundo

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el jueves 16 de abril de 2026. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la fiscal General de la República, Ernestina Godoy acompaña la solicitud de reapertura del caso de la Luz del Mundo, que enterró el exfiscal Alejandro Gertz Manero, hoy embajador de México en Reino Unido.

Aunque, sólo si el juez determina revocar el no ejercicio de la acción penal, la FGR podrá reabrir el caso y continuar con el posible acceso a la justicia y la no impunidad sobre el caso contra Naasón Joaquín, quien ha sido juzgado en Estados Unidos por abuso sexual infantil; también enfrenta acusaciones por enriquecimiento ilícito.

“Pregunté en el gabinete, estuvo hoy la fiscal: El año pasado con el fiscal Gertz parece que ya no hubo mayor... retiraron los cargos, algo así”.

Agregó: “El cierre fue el año pasado con fiscal Gertz, las razones no las conozco, pero la fiscal, eso fue lo que nos informó en el gabinete de seguridad, se acercó a las víctimas y está pidiendo la apertura del caso”.

Godoy, dijo en un inicio la presidenta, “se acercó a las víctimas para que tuvieran una nueva audiencia porque está pidiendo la fiscal que se reabra el caso. Por eso la audiencia de hoy. El objetivo de la fiscal Godoy junto con las víctimas es que el juez reabra el caso”.

Después la mandataria federal aclaró que en junio del año pasado la FGR determinó el no ejerció de la acción penal.