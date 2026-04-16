Frente frío 45 atacará de viernes a lunes con lluvias fuertes y masa de aire polar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las lluvias no darán tregua el fin de semana debido a la llegada del frente frío 45, de acuerdo con la previsión del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló las entidades afectadas por precipitaciones y bajas temperaturas provocadas por una nueva masa de aire polar que cubrirá buena parte del territorio nacional entre el 17 y el al 20 de abril.

Para la noche del jueves y madrugada del viernes, una línea seca sobre el norte del país y la corriente en chorro subtropical ocasionarán chubascos con posible caída de granizo en Coahuila, y lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí, dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas.

Asimismo, se prevén vientos fuertes con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango; y rachas de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán; y de componente sur en Nuevo León y Tamaulipas; y con posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila.

Por otra parte, canales de baja presión en el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias puntuales fuertes en la costa de Chiapas, y lluvias aisladas en Campeche y Quintana Roo, y con descargas eléctricas en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Oaxaca y Veracruz.

Finalmente, se pronostica la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste de la República Mexicana asociado con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Entra el nuevo frente frío 45

Para el viernes, el nuevo frente frío (número 45) asociado con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, ingresará al noroeste de la República Mexicana; mientras que una línea seca se mantendrá sobre el noreste del país.

Dichos sistemas, en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán chubascos en Coahuila y lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, todas acompañadas con descargas eléctricas. Asimismo, se prevén rachas fuertes de viento sobre entidades del norte del país, con posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila.

A su vez, canales de baja presión en el interior del país y el sureste mexicano, en combinación con inestabilidad y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas (costa), chubascos en Oaxaca y lluvias aisladas en el oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán; y con descargas eléctricas en el occidente y centro del territorio nacional.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera continuará generando ambiente caluroso a muy caluroso sobre gran parte de la República Mexicana, además se mantendrá la onda de calor en Jalisco (oeste, centro y sur), Michoacán (centro y oeste), Colima (este), Guerrero (noroeste y sur), Morelos (sur) y Oaxaca (sur), finalizando a partir de este día en Sinaloa, Nayarit y Puebla.

Valle de México

Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado en la región. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas en el Estado de México, las cuales podrán acompañarse con descargas eléctricas. Sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 28 a 30 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 24 a 26 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del sábado 18 al lunes 20 de abril)

El sábado, el nuevo frente frío (núm. 45) se extenderá sobre el norte del territorio nacional, continuará asociado con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con la corriente en chorro subtropical, generarán rachas fuertes de viento y lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, chubascos en San Luis Potosí y lluvias aisladas en Chihuahua, Durango y Zacatecas.

A su vez, un canal de baja presión en el interior del país, en combinación con divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas, así como chubascos en Michoácan, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.

Durante el domingo y lunes, el frente frío número 45 se desplazará sobre el noreste del territorio mexicano y el litoral del golfo de México, interaccionará con un canal de baja presión, propiciando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en dicha región.

A su vez, la masa de aire polar asociada al frente generará descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México, además de viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en Nuevo León y Tamaulipas; de 40 a 60 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), Campeche y Yucatán; y de 30 a 50 km/h en Veracruz y Tabasco.

Mientras que, un canal de baja presión en el interior del país, en combinación con divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias puntuales fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el noreste, occidente, centro, oriente y sureste de México.

Hoy, jueves, se pronostican #Rachas fuertes de #Viento en regiones de los estados del norte de #México. Más información de las condiciones #Meteorológicas que se prevén en #México, en nuestro #Pronóstico extendido a 96 horas ??https://t.co/9TaD34gu5a pic.twitter.com/MrhSnbaiaj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 16, 2026

En el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste y sur), Morelos (sur) y Oaxaca (sur).

Riesgos

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Las lluvias fuertes podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Pronóstico de lluvias para el viernes 17 de abril:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas (costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas para el viernes 17 de abril:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste) y Morelos (sur).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (suroeste), Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México (suroeste), Veracruz y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el viernes 17 de abril:

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora, Chihuahua y Durango; y de componente sur: Nuevo León y Tamaulipas; con posible formación de torbellinos: Coahuila (norte).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Zacatecas, Campeche y Yucatán.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Mar de fondo con oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California y las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Sábado 18 de abril:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (noreste y este), Nuevo León (norte, centro y sur), Tamaulipas (oeste y suroeste) y Chiapas (costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guerrero, Ciudad de México, Morelos, Campeche y Quintana Roo.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Mar de fondo con oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa (centro), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (centro).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Chihuahua (suroeste), Durango, Coahuila (centro), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México (suroeste) y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Michoacán, Hidalgo y Veracruz.

Domingo 19 de abril:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas ( norte y noreste), Nuevo León (norte y este), San Luis Potosí (norte y este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Oaxaca (norte), Puebla (norte) y Veracruz (norte y centro).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (norte y noreste), Coahuila (noreste y sur), Durango (este), Zacatecas (norte), Aguascalientes (norte), Guanajuato (norte y oeste), Jalisco (norte y este), Michoacán (norte y este), Guerrero (sureste), Tlaxcala (norte y este) y Chiapas (norte y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Colima, Tabasco y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Durango y Coahuila; y de componente norte: Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Zacatecas y San Luis Potosí; y de componente norte: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), Campeche y Yucatán.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Quintana Roo; y de componente norte: Veracruz y Tabasco.

Mar de fondo con oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; y con oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Tamaulipas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Veracruz y Tabasco.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Aguascalientes, Estado de México (suroeste), Veracruz (sur) y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Lunes 20 de abril: