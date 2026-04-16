Monreal niega crisis con aliados; celebra llegada de Citlalli Hernández a Comisión de Elecciones

El presidente del Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Foto: Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El presidente del Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, negó que exista una crisis en la coalición rumbo a las elecciones del 2027, pese a que el PVEM, ya se desmarcó del partido oficialista en al menos un estado.

En charla con medios, Ricardo Monreal vio positiva la renuncia de Citlalli Hernández en la Secretaría de la Mujer para unirse a la presidencia de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, algo que afirmó ayudará al partido y a las coaliciones.

“Ella tiene experiencia. Yo no veo crisis en la coalición, no veo crisis tampoco en la alianza, ni crisis en los propósitos que nos hemos planteado de caminar juntos al 2027.

“Pero Citlalli, fue en la campaña la secretaria de alianzas. Era secretaria de organización, pero tenía como propósito platicar con los aliados para llegar a acuerdos en la integración de Cámara de Diputados de los estados y de municipios. Tiene experiencia y le va a ayudar mucho a Luisa Alcalde en esta tarea que es clave y que es fundamental”, expresó.

Ricardo Monreal dijo que espera que Morena y los partidos aliados establezcan los mecanismos para el procedimiento de selección de candidatos y no anticipar candidaturas para que no se dificulten más los acuerdos.

“Tiene su derecho el Verde, tiene su derecho el PT de pedir que se incluyan en las encuestas sus perfiles. En ese sentido creo que les asiste la razón, pero es importante que ya ahora que Citlalli se separó del gobierno puedan iniciar con buscar los mecanismos y procedimientos de selección de candidatos en el país”, explicó.

No descarta más salidas

Luego de que la senadora Andrea Chávez solicitó licencia para buscar la gubernatura de Chihuahua, Ricardo Monreal no descartó más salidas y solicitudes de licencia de funcionarios y servidores públicos, sin embargo, él descartó dejar su función en la Cámara de Diputados.

“Sí, creo que habrá más cambios, sobre todo con el anuncio de la presidenta de todos aquellos que quieran participar en procesos electorales, de retirarse de sus cargos públicos, me parece una medida sana. Y seguramente se va a ver, va a haber otros cambios en el gobierno y en las cámaras.

“No, yo no estoy contemplado. Yo estoy en un proceso de tranquilidad. Yo soy de los que piensa que en donde ayude estaré, pero hasta este momento estoy decidido a concluir este ejercicio para el cual fui electo”, detalló.