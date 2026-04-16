Sheinbaum justifica el sacrificio de 10 mil perros en Tecámac; "estaba en una norma"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora de Morena Mariela Gutiérrez no violó la ley al aplicar una “norma” para sacrificar a 10 mil perros de la calle cuando fue alcaldesa de Tecámac, Estado de México, justificó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No violó la ley porque estaba en una norma, ¿no? En todo caso, pues hay que cambiar la norma y hay que generar las condiciones para que puedan tener una, pues una vida saludable también lo que se llama hoy los seres sintientes”, dijo Sheinbaum la mañana de este jueves.

La mandataria federal dijo que es la razón por la que elevaron a rango constitucional la protección de los animales para analizar estas conductas que se han permitido, por ejemplo, en el caso de la legisladora, quien afirmó que en esta decisión no hubo ni indiferencia ni crueldad.

“Está pendiente la ley, por cierto, que hay una compañera aquí que siempre me pregunta, de la ley de cuidado animal. Está pendiente, la está revisando la consejera jurídica con la secretaria Alicia Bárcena para poderla publicar”.

Consideró que “es mejor siempre buscar la protección animal siempre y buscar las mejores prácticas para ello”.