“Siempre mi convicción ha sido servir al pueblo de México": Citlalli Hernández tras su renuncia

Citlalli Hernández Mora al confirmó su renuncia como primera secretaria de las Mujeres de México. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Siempre mi convicción ha sido servir al pueblo de México y a la transformación, priorizando el encargo por encima del cargo”, justificó Citlalli Hernández Mora al confirmar su renuncia como primera secretaria de las Mujeres de México.

Luego de que esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ayer la funcionaria le anunció su decisión, la exsecretaria general de Morena escribió un mensaje en su cuenta de X:

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“Dejo el encargo de la Secretaría de las @mujeresgobmx para aceptar la invitación del @PartidoMorenaMx y acompañar el proceso electoral del 2027”.

La exsenadora de Morena agregó: “Mi total agradecimiento a la presidenta por el más grande honor que he tenido en mi vida de encabezar la primera Secretaría de las Mujeres en la historia y servir a mi país, sus palabras me honran en el alma; a todas las mujeres con las que hemos trabajado, gracias por su confianza”.

La morenista añadió que “Siempre mi convicción ha sido servir al pueblo de México y a la transformación, priorizando el encargo por encima del cargo”.

De paso, dejó un mensaje “a todas las mujeres de México: sepan que ninguna está sola y que la Secretaría de las @mujeresgobmx es más que una persona, seguirá haciendo posible el tiempo de mujeres y continuando con lo iniciado”.