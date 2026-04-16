Threema: ¿Cómo funciona la app usada por policías de Colima que filtraban información al CJNG?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La detención de ocho policías municipales de Manzanillo ha puesto en el ojo mediático la aplicación Threema, al ser el medio utilizado por los uniformados para filtrar información al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Fiscalía General del Estado de Colima dio a conocer que los elementos policiales facilitaban las operaciones del crimen organizado mediante la plataforma de mensajería.

“Los integrantes reportaban, entre otras cosas, detenciones, instalación de puntos de revisión y atención a reportes del C5 en tiempo real. Facilitaban información estratégica a una célula del grupo delictivo denominado Cártel Jalisco Nueva Generación, brindándoles apoyo logístico”, señaló Bryant García, fiscal general de Colima.

El uso de Threema fue detectado durante un operativo realizado por las autoridades estatales tras el asesinato del secretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Alfredo Chávez, ocurrido el 14 de febrero de 2024.

¿Qué es Threema y cómo funciona?

Creada en 2012, Threema es una aplicación de mensajería de origen suizo enfocada en la protección y privacidad de conversaciones de personas, empresas, autoridades y organizaciones.

De acuerdo con la propia plataforma, más de ocho mil organizaciones y 12 millones de personas a nivel mundial utilizan la herramienta para comunicarse.

Lo llamativo de Threema es que no requiere número telefónico ni correo electrónico para ingresar, ya que los usuarios se identifican con una serie de dígitos.

Algunas de sus características más destacadas son el cifrado de extremo a extremo en las conversaciones y la eliminación automática de los mensajes después de ser enviados.

Además, en la aplicación pueden realizarse llamadas de voz y video, envío de archivos cifrados, creación de chat grupales y canales de difusión.

Threema ofrece una variedad de planes dependiendo del tipo de usuario, ya sea personal o empresarial, con precios que van desde los tres hasta cinco dólares mensuales.

Debido a que la plataforma opera bajo un modelo de “cero conocimiento”, lo que significa que no almacena los datos de los chats en los servidores, ha dado pie para convertirse en un espacio de actos ilícitos desde el anonimato digital.

Threema: Una herramienta utilizada por el crimen organizado

Tras la detención de los uniformados por los delitos de uso indebido de información y asociación delictuosa, las autoridades de Colima informaron que los implicados fueron ingresados al Centro de Reinserción Social de Manzanillo para comenzar con el proceso legal correspondiente.

La mayoría de los uniformados detenidos contaban con una antigüedad mayor a 10 años de servicio. Entre ellos se encuentran:

Miguel Ángel ‘N’ (25 años de servicio), Rolando ‘N’ (21 años), Sergio Alejandro ‘N’ (17 años), José Santos ‘N’ (17 años), Nora Alejandra ‘N’ (12 años), Roberto ‘N’ (10 años), José Luis ‘N’ (10 años) y Martín Gerardo ‘N’ (8 años).

El uso de esta herramienta digital no es aislado, ya que se presume que sería la misma aplicación utilizada por los presuntos involucrados en el asesinato Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán.