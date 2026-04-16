Xcaret suspende la Travesía Sagrada Maya tras revés de la Corte por el uso de símbolos mayas

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo., (apro).- La empresa Xcaret, la gigante de los parques ecoturísticos en Cancún y la Riviera Maya, canceló la celebración de la Travesía Sagrada Maya tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le prohíbe la utilización de símbolos patrimoniales del pueblo maya en sus atracciones.

Se trata de un cruce con más de 300 canoeros que recrean los viajes en mar abierto con fines religiosos durante la época prehispánica, que efectuaron los mayas establecidos en lo que ahora es Playa del Carmen hacia la isla de Cozumel.

La empresa decidió suspender este evento de manera voluntaria, pues hasta ahora se desconocen los alcances de un recurso de revisión resuelto por la Corte el pasado 26 de marzo, que permitía a Xcaret utilizar símbolos mayas en sus atracciones turísticas.

“En los últimos meses han cambiado las condiciones bajo las cuales veníamos realizando esta tradición. Hoy no existe la certeza jurídica suficiente sobre cómo debe de llevarse y bajo qué reglas y eso ha generado mucha incertidumbre”, dijo Iliana Rodríguez Cavazos, directora corporativa de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de Xcaret, al dar a conocer los motivos de la suspensión del evento, que estaba programada su celebración para el mes de mayo.

A finales de 2022, el Gran Consejo Maya inició un procedimiento legal contra Xcaret por la probable explotación de los símbolos patrimoniales del pueblo originario, para ello se acogió a lo establecido en la recién creada Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

Esta organización reconocida jurídicamente en la entidad, fue la orquestadora del procedimiento legal contra la empresa ecoturística que llegó hasta la Corte; no obstante, luego se arregló con Xcaret con la celebración de un contrato con una contraprestación por 15 millones de pesos, tal como lo ventiló en la audiencia del 26 de marzo la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

A pesar del desistimiento del Gran Consejo Maya, ya no se pudo detener el procedimiento contra la empresa, pues ya era impulsado de oficio por el Estado mexicano, como establece la ley en la materia.

Con la cancelación de la Travesía Sagrada Maya, la firma corre el riesgo de poner en la misma situación eventos similares, como su Festival de Tradiciones de Vida y Muerte con el Hanal Pixán, Día de Muertos en maya, también objeto de la disputa.

Xcaret, cuyo socio principal es el magnate de los negocios turísticos Miguel Quintana Pali, reconoció que es un duro golpe que ha sufrido y por ahora dejan a la deriva 333 canoeros que se estaban preparando desde meses atrás para el cruce en altamar, además de la cuantiosa inversión para desarrollar el show, que cada año atrae a turismo nacional e internacional.

Un evento que, afirma, rescató hace 19 años con base en investigaciones académicas para enaltecer la cultura mexicana.