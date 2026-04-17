Castañeda exige que comparezcan los titulares de Pemex y Semarnat por derrame de hidrocarburos

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego de que el Gobierno reconoció que el derrame de hidrocarburo se originó en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, pidió que comparezcan los responsables.

En sus redes sociales, el senador emecista afirmó que la simulación y la opacidad no solo son irresponsables, son inaceptables frente a una crisis ambiental que afecta a comunidades y ecosistemas.

“Lo volvieron a hacer: primero negaron el derrame en el Golfo, dijeron que pudo ser un buque o chapopoteras, y ahora reconocen que sí hubo fuga en instalaciones de Pemex.

“La simulación y la opacidad, no solo son irresponsables, son inaceptables frente a una crisis ambiental que afecta a comunidades y ecosistemas.

“Dejar de negar, informar con verdad y asumir responsabilidades no es opcional, es lo mínimo exigible. En el Senado, desde la bancada naranja y Movimiento Ciudadano exigimos que las autoridades comparezcan y den explicaciones claras sobre lo ocurrido”, escribió.

En días pasados, legisladores de oposición en el Congreso pidieron la comparecencia del titular de Pemex y de Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).