Desmantelan nuevo call center clandestino en Guadalajara; es el segundo en menos de un mes. Foto: Pixabay

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un nuevo call center clandestino fue hallado el jueves 16 de abril en Guadalajara, donde presuntamente simulaban accidentes automovilísticos para cometer fraudes telefónicos a empresas; este es el segundo hallado en menos de un mes.

El inmueble, ubicado sobre la calle Ramón Blancarte, en la colonia Antigua Penal de Oblatos, fue identificado luego de que las autoridades recibieran una denuncia anónima y, posteriormente, obtuvieran una orden de cateo.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Jalisco, durante el operativo se logró la detención de dos hombres, identificados como Luis Arturo “N” y Martín “N”.

El titular de la fiscalía, Salvador González de los Santos, detalló que, al momento de ingresar al espacio uno de los implicados se encontraba realizando una llamada con una posible víctima.

Según las versiones oficiales, presuntamente los detenidos intentaron sobornar con dinero en efectivo y un vehículo a los agentes policiales para evitar su captura, lo que derivó a la suma de cargos por cohecho.

El modus operandi del call center ilícito

Las acciones ilegales del centro telefónico consistían en que los delincuentes se hacían pasar por empleados de empresas para engañar a otras compañías con supuestos percances viales.

“Utilizaban, presuntamente, un plan muy bien estructurado para engañar a sus víctimas, sobre todo empleados de negocios y empresas, a quienes les llamaban por teléfono diciéndoles que sus jefes habían tenido un accidente automovilístico y que los seguros de sus autos estaban vencidos (...). Previamente estuvieron haciéndose de información para que sus historias fueran más creíbles”, detalló González de los Santos.

Durante la intervención policial, también se aseguraron teléfonos celulares, tarjetas con chip telefónico, libretas con información de posibles víctimas, directorios telefónicos, audífonos y un arma de fuego; objetos que eran utilizados para cometer los actos delictivos.

Mientras que el inmueble fue desmantelado por parte de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público donde se determinará su situación jurídica.

Este caso se suma a otros más identificados en el mismo municipio. Tan solo el pasado 26 de marzo se dio a conocer el aseguramiento de otro call center vinculado a fraudes telefónicos en la localidad de San Andrés, donde se detuvieron a cinco personas.

En enero del año pasado también se localizó otro centro telefónico clandestino en la colonia Medrano, donde de igual forma, cinco personas fueron arrestadas, quienes fueron vinculados a proceso por los delitos de fraude y asociación delictuosa.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el primer bimestre de 2026 se registraron en Jalisco mil 497 casos de fraude, lo que, según las autoridades estatales, representa una disminución del 18% respecto al mismo periodo del año anterior y 46% menos que el primer bimestre de 2024.