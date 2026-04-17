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La “activista feminista” (como se nombra) Citlalli Hernández vuelve a la Comisión Nacional de Elecciones para reforzar las alianzas de Morena rumbo a las elecciones intermedias de 2027, dejando a un lado su agenda feminista frente al reto político más arduo del sexenio de Sheinbaum.
El teleférico se inaugura mañana 18 de abril en medio de la opacidad, denuncias penales por el asesinato del abogado que logró los amparos contra la obra y cuatro amparos vigentes que el gobernador Ramírez Bedolla ha ignorado.