Ernestina Godoy enfoca Plan de trabajo en 3 delitos: desaparición de personas, extorsión y feminicidio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La titular de la Fiscalía General de la República (FGR) presentó su Plan Estratégico de Procuración de Justicia con el anuncio de que en los próximos 3 años se enfocará en combatir la extorsión, desaparición de personas y el feminicidio.

Durante el evento, al que asistieron gobernadoras y gobernadores de diferentes estados, titulares de dependencias federales y locales, así como fiscales de toda la República, Godoy enfatizó en que anteriormente la investigación de delitos se realizaba de manera fragmentada e insuficiente, por lo que afirmó que esa era ya se terminó.

“Por mucho tiempo, el Estado respondió de manera fragmentada e insuficiente, hoy declaramos el fin de esa era. El Estado Mexicano responde unido con inteligencia y con todo el peso de la ley para estar a la altura de los objetivos que como nación nos hemos planteado en materia de seguridad y justicia”, dijo.

“El plan estratégico de procuración de Justicia que ahora presento es un instrumento para mejorar la calidad de la justicia en México. Nos obliga a pasar de la inercia y la acción de la fragmentación, a la inteligencia de un modelo de tramitación masiva y reactiva hacia una gestión diferenciada por complejidad.

“La priorización de fenómenos criminales y una persecución penal estratégica. Deja atrás el trabajo aislado y fomenta la coordinación entre instituciones. Establece el trabajo en equipo multidisciplinario como una herramienta más para la Procuración de Justicia. ?También propone una transformación de procesos junto con el desarrollo de protocolos de actuación homologados para la investigación. Es así que tengo la convicción de que la procuración de justicia no puede ser un trámite burocrático, ni una estadística”.

Indicó que la FGR requiere un cambio profundo para mejorar sus procesos, por lo que anunció la reestructuración interna del organismo con modificaciones al estatuto orgánico para erradicar duplicidades y frenar “la inercia burocrática”.

“Estamos ordenando el presupuesto para fortalecer el trabajo ministerial de investigación y en general de apoyo a la labor operativa, menos carga administrativa y más para la labor sustantiva de la fiscalía”, agregó.

“La fiscalía se pone a un servicio del pueblo, sin impunidad, sin corrupción, sin privilegios y dando resultados, solo así podremos recuperar la confianza de la gente. Nunca más, nunca más, una fiscalía opaca con una burocracia dorada”.

Refirió que se realizó un pronunciamiento de cero tolerancia al hostigamiento y acoso sexual así como a otras formas de violencia y discriminación basadas en el género al interior de la FGR, mismo que ya fue firmado por todo el personal a nivel nacional.

Anunció la reubicación de las sedes de la FGR y el despliegue de personal ministerial en 61 municipios prioritarios del país para reorientar recursos a los delitos que más lastiman a la sociedad: extorsión, desaparición de personas y feminicidio.

“Nos enfrentamos a fenómenos delictivos, complejos, dinámicos, que no respetan fronteras ni jurisdicciones. Por mucho tiempo, como lo dije, el Estado respondió de manera fragmentada, hoy declaramos el fin de esta fragmentación con nuestras acciones, respondemos a un pacto institucional por la verdad, la justicia y la paz”, señaló.

Detalló que, en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que ella encabeza, las fiscalías locales de todos los estados realizaron un encuentro sobre investigación y persecución de la desaparición de personas en el que acordaron unificar criterios de investigación, mejorar el intercambio de información y fortalecer las unidades especializadas para robustecer la acción penal contra los responsables.

“También en materia de extorsión, tuvimos el primer encuentro nacional de Procuradurías y fiscalías estatales en la materia a través de las cinco zonas regionales de la conferencia, continuaremos impulsando acciones para fortalecer la participación de nuestras policías ministeriales en operaciones especiales determinadas por el gabinete del gobierno de México y las mesas de paz locales”, precisó.

Indicó que busca concentrar la operatividad de la FGR en el despliegue de unidades de análisis táctico de alto impacto conformadas por personal especializado en la desarticulación de “mercados criminales y la neutralización de generadores de violencia”.

Fiscales se reunirán con alto comisionado de la ONU

En su discurso, Godoy anunció que la próxima semana se reunirá con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aunque reiteró que en México no existe una práctica generalizada de desaparición de personas.

“En nuestro país no existe una práctica generalizada ni sistemática para la desaparición de personas. Lo afirmamos de manera contundente. No tenemos nada que esconder, al revés, tenemos mucho que mostrar en lo que se ha realizado en este gobierno”, dijo.

“El gobierno de México está atendiendo de manera puntual este fenómeno a través de la estrategia nacional de búsqueda de personas con algunas acciones muy concretas e importantes”.

Apuntó que la FGR está abierta a cualquier crítica o propuesta venga de donde venga.

“Los procuradores de justicia del país tendremos una reunión de trabajo la próxima semana con el Alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, señor Volker Turk”, anunció.