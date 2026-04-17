Godoy presenta su plan estratégico de justicia lastrada por pocos avances y opacidad

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A cuatro meses de su designación como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy se ha caracterizado por evitar a los medios de comunicación, limitarse a dar mensajes videograbados y sin mostrar avances sustanciales en casos emblemáticos para el gobierno federal.

Este viernes la fiscal presentará su Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, en el que se espera dé a conocer las acciones para dar “más resultados”, como pidió la presidenta Claudia Sheinbaum desde diciembre de 2025, cuando Godoy fue designada y ratificada por el Senado de la República en el cargo, tras la renuncia forzada de Alejandro Gertz Manero, ahora embajador de México ante el Reino Unido.

El pasado 15 de abril la FGR modificó su estructura orgánica para poner en funcionamiento nuevas fiscalías, como la de seguimiento a recomendaciones y quejas en materia de Derechos Humanos y la especializada para personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Asimismo, según la reforma al estatuto orgánico de la FGR publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), revivió la fiscalía de investigación de Delitos Sociales y Políticos del Pasado que se creó para investigar casos del periodo 1965-1990.

Sin embargo, hasta ahora la fiscal no ha emitido ningún informe sobre las condiciones en las que recibió la FGR luego de la abrupta salida de Gertz Manero en noviembre del año pasado.

En cambio, cuando considera necesario informar sobre algún caso de interés nacional emite mensajes transmitidos a través de internet sin posibilidad de que sea cuestionada por medios de comunicación sobre las actividades de la FGR e incluso, como ocurrió cuando encabezaba la Fiscalía capitalina, designó a Ulises Lara, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, como vocero del organismo, quien igual que Godoy, transmite mensajes vía internet.

El escudo de Presidencia

Pese a la opacidad con la que opera Ernestina Godoy, la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido su trabajo al frente de la FGR.

“Ernestina Godoy está haciendo un excelente trabajo al frente de la fiscalía. Ella tiene un nuevo plan de trabajo para fortalecer la Fiscalía General de la República y su vínculo con las fiscalías estatales”, indicó la mandataria el 23 de marzo último en su conferencia matutina.

Godoy, arropada por la presidenta Sheinbaum. Foto: José Manuel Jiménez.

Ello, sin importar que el 16 de marzo anterior la propia FGR reconoció que no aseguró la cabaña en la que se escondía Rubén Nemesio Oseguera el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), antes de ser abatido por elementos castrenses, lo que provocó que la escena fuera contaminada y el posible robo de evidencia sobre los funcionarios coludidos con dicha organización, argumentando que el lugar “no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial”.

La primera y única vez que Godoy se presentó en una conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya como titular de la FGR, fue el 24 de marzo último para presentar la Ley General contra el Feminicidio.

Antes de iniciar su participación, la presidenta Sheinbaum pidió a los representantes de medios de comunicación no cuestionar a la fiscal sobre los temas de la FGR.

“Les voy a pedir que no pregunten nada relacionado con la Fiscalía, porque no viene aquí para eso y ella ya tiene sus propios espacios para contestar cosas relacionadas con la Fiscalía”, dijo la presidenta.

Así, Ernestina Godoy presentará su nuevo plan mientras casos como el de Víctor Manuel Álvarez Puga (quien cuenta con orden de aprehensión desde 2021 por delincuencia organizada y lavado de dinero) y Rafael Zaga Tawil (empresario que también tiene órdenes de captura desde el año 2020 por un fraude millonario al Infonavit) permanecen paralizados.

Zaga Twil. Caso de fraude, en el limbo. Foto Especial

La FGR mantiene apenas “vivo” un único caso contra el abogado Juan Collado, exrepresentante legal del expresidente Enrique Peña Nieto, por defraudación fiscal de 36.7 millones de pesos, pues las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero iniciadas por la pasada administración fracasaron.

En tanto, las acusaciones contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, no han avanzado, mientras que la FGR se ha conformado con la detención de algunos de sus excolaboradores, cuyos casos también permanecen en el limbo.