“La libertad se gana y se ejerce todos los días”: Jorge Carrasco, director de Proceso, en la FIL de la UABC

Jorge Carrasco Araizaga, director de la revista Proceso, durante su participación en la Feria Internacional del Libro (FIL) 2026 de la Universidad Autónoma de Baja California . Foto: Benjamín Pacheco

MEXICALI, B. C. (apro).- La libertad se gana y se ejerce todos los días, además de que la industria periodística se encuentra en una transformación como nunca lo había tenido desde su nacimiento, afirmó Jorge Carrasco Araizaga, director de la revista Proceso, durante su participación en la Feria Internacional del Libro (FIL) 2026 de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

El periodista y tercer director desde la fundación del entonces semanario (6 de noviembre de 1976) por Julio Scherer García, Miguel Ángel Granados Chapa y Vicente Leñero, acudió este jueves 16 de abril a la edición XXVII celebrada en el Campus Mexicali, en la capital bajacaliforniana; lo acompañó en los comentarios el periodista Saúl Martínez, del diario cachanilla La Crónica.

Edición XXVII. Foto: Benjamín Pacheco

“La libertad no se gana de una vez, se gana todos los días. Y se ejerce, o no se ejerce, todos los días. Y, como principio político-filosófico, así lo entendemos”, subrayó durante la charla titulada ‘50 años de Proceso en la vida pública de México’.

Como parte de su presentación, Jorge Carrasco compartió un video conmemorativo de la revista Proceso a lo largo de sus cinco décadas de existencia, donde resaltó el conocido diseño de las portadas y los desencuentros con las distintas figuras de poder, tanto político, empresarial y militar, que desde sus visiones autocráticas han buscado controlar el destino del país.

Proyección de video conmemorativo. Foto: Benjamín Pacheco

En lo cotidiano, reflexionó que en la actualidad la gestión de la industria periodística se ha vuelto “sumamente difícil”.

“Se encuentra en una transformación como nunca lo había tenido desde su nacimiento. Hoy, la mayoría de la gente lee acá (pantallas de celular), lee menos los impresos. Eso es un reto que está enfrentando la industria periodística en todo el mundo”, comentó.

El director agregó que, el otro reto que enfrenta el gremio, es el de las redes sociales.

“Si ya la tecnología representa un reto, las redes sociales en particular representan otro: es un mar de desinformación. Y lo peor de todo es que, en ese mar de desinformación, surgen líderes muy influyentes que van contra el discurso, que superan lo que nosotros decimos. Si a eso le añadimos la intencionalidad clara de poder, digámoslo suavemente, de desviar la verdad y de manipular, pues entonces el momento que atraviesa el periodismo es muy grande”, dijo.

Sobre otro de los temas actuales del gremio, el uso o no de la Inteligencia Artificial (IA), Jorge Carrasco consideró que “es una maravilla como herramienta”.