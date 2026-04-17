“La libertad se gana y se ejerce todos los días”: Jorge Carrasco, director de Proceso, en la FIL de la UABC

Revista Proceso
“La libertad se gana y se ejerce todos los días”: Jorge Carrasco, director de Proceso, en la FIL de la UABCAdemás de la historia de la revista, Carrasco abordó los retos actuales de la industria periodística, como las redes sociales y “el mar de desinformación”.
MEXICALI, B. C. (apro).- La libertad se gana y se ejerce todos los días, además de que la industria periodística se encuentra en una transformación como nunca lo había tenido desde su nacimiento, afirmó Jorge Carrasco Araizaga, director de la revista Proceso, durante su participación en la Feria Internacional del Libro (FIL) 2026 de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
El periodista y tercer director desde la fundación del entonces semanario (6 de noviembre de 1976) por Julio Scherer García, Miguel Ángel Granados Chapa y Vicente Leñero, acudió este jueves 16 de abril a la edición XXVII celebrada en el Campus Mexicali, en la capital bajacaliforniana; lo acompañó en los comentarios el periodista Saúl Martínez, del diario cachanilla La Crónica.
“La libertad no se gana de una vez, se gana todos los días. Y se ejerce, o no se ejerce, todos los días. Y, como principio político-filosófico, así lo entendemos”, subrayó durante la charla titulada ‘50 años de Proceso en la vida pública de México’.
Como parte de su presentación, Jorge Carrasco compartió un video conmemorativo de la revista Proceso a lo largo de sus cinco décadas de existencia, donde resaltó el conocido diseño de las portadas y los desencuentros con las distintas figuras de poder, tanto político, empresarial y militar, que desde sus visiones autocráticas han buscado controlar el destino del país.
En lo cotidiano, reflexionó que en la actualidad la gestión de la industria periodística se ha vuelto “sumamente difícil”.
“Se encuentra en una transformación como nunca lo había tenido desde su nacimiento. Hoy, la mayoría de la gente lee acá (pantallas de celular), lee menos los impresos. Eso es un reto que está enfrentando la industria periodística en todo el mundo”, comentó.
El director agregó que, el otro reto que enfrenta el gremio, es el de las redes sociales.
“Si ya la tecnología representa un reto, las redes sociales en particular representan otro: es un mar de desinformación. Y lo peor de todo es que, en ese mar de desinformación, surgen líderes muy influyentes que van contra el discurso, que superan lo que nosotros decimos. Si a eso le añadimos la intencionalidad clara de poder, digámoslo suavemente, de desviar la verdad y de manipular, pues entonces el momento que atraviesa el periodismo es muy grande”, dijo.
Sobre otro de los temas actuales del gremio, el uso o no de la Inteligencia Artificial (IA), Jorge Carrasco consideró que “es una maravilla como herramienta”.
“Es un recurso y nos ha facilitado la vida a los periodistas. Es, en verdad, un auxiliar extraordinario. Nos permite procesar mucho más información de manera más rápida. Nos permite trabajar con base de datos. Sistematizar y organizar material, pero es eso: es una herramienta. Por fortuna, las redacciones son humanas y en las redacciones se percibe cuando un texto está hecho con inteligencia artificial. Hay que dominarla, pero no se pueden olvidar los principios básicos del periodismo”, enfatizó el director de la revista Proceso.