Pleno de la Cámara de Diputados prevé discutir el 21 de abril quintetas para consejeros del INE. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que el próximo lunes 20 de abril el órgano legislativo recibirá del Comité Técnico de Evaluación, las tres quintetas de las personas aspirantes a ocupar las tres consejerías del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y, en su caso, serán sometidas a discusión el martes 21 de abril en el Pleno.

En charla con medios, el diputado morenista detalló que en estos días el Comité Técnico de Evaluación está realizando la preselección de los aspirantes mejores evaluados.

“Está en este momento ya la preselección, primero, de los mejor evaluados que está desarrollando el Comité de Evaluación, y luego ellos tienen, creo, sí, hasta el lunes, creo que el 20, tienen fecha límite para remitir estas quintetas que ellos consideran y que ellos decidan enviarlas a la Junta de Coordinación Política.

“La Junta de Coordinación Política lo único que hace es recibirlas y enviarlas al Pleno. Eso es todo lo que hace. El lunes, sí se tiene que publicar. Se va a dar efecto de transparencia a todo. Ese día se tiene que dar a conocer. Cuando nos llegue a nosotros se subirá a la Gaceta y nosotros lo único que vamos a hacer es turnarla al Pleno para que se vote”, dijo.

Ricardo Monreal detalló que, si no se votan las quintetas y se alcanza la mayoría calificada, procederán a la insaculación.