Policía de Jalisco evita reclutamiento de dos menores contactados por crimen organizado en TikTok

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Seguridad de Jalisco evitó el reclutamiento de dos adolescentes que fueron contactados por el crimen organizado a través de TikTok, bajo la promesa de un empleo con sueldo de 20 mil pesos semanales.

Juan González Castañeda, comisario general de la Policía Estatal, detalló que los menores quedaron de verse en la central camionera de Tlaquepaque, donde fueron recogidos por sujetos en un vehículo gris que los trasladaría a Zapopan. A su llegada, un segundo automóvil los recogería para llevarlos al destino final.

Sin embargo, la madre de uno de los adolescentes mantenía la ubicación en tiempo real de su hijo vía WhatsApp hasta que perdió el contacto. Además, testigos reportaron el caso al 911, por lo que las autoridades montaron un cerco de seguridad que permitió localizar a los menores en la avenida Vallarta, donde fueron descendidos para abordar la segunda unidad.

De acuerdo con González Castañeda, los jóvenes, residentes de la zona metropolitana, aceptaron inicialmente la oferta laboral con conocimiento de que era parte del crimen organizado, pero luego desistieron y optaron por apoyar a las autoridades.

"Ya bajo la amenaza de ser reclutados y al ver la magnitud del evento, es que logran ellos mismos desistir y cooperar con nosotros", afirmó González Castañeda.

Este caso se suma al modelo de reclutamiento que tomó relevancia en marzo de 2025, con el hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. En aquel centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), algunos de los reclutas eran engañados en redes sociales con ofertas de empleo legales para luego ser despojados de sus pertenencias y obligados a realizar entrenamientos brutales; quienes no aprobaban, eran asesinados.

De acuerdo con investigaciones del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México (Colmex), el reclutamiento se ha vuelto más sofisticado mediante el uso de "burbujas de filtro" en plataformas digitales.

Los algoritmos de redes como TikTok dirigen a poblaciones vulnerables –como los adolescentes– directamente a contenidos de armas y narcocorridos, entre otros, permitiendo que el reclutamiento inicie sin contacto directo inicial con las víctimas, ha explicado el Seminario.

Por otro lado, el Sistema Mexiquense de Medios Públicos indicó que las organizaciones criminales buscan a menores de entre 6 y 17 años, a través de engaños, promesas falsas de empleo, regalos, dinero y amenazas directas contra ellos o sus familias.

Tras su reclutamiento, son forzados a realizar distintas actividades dependiendo de su edad, desde mensajería hasta la venta de drogas y explotación sexual.

Hasta el momento, datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas, indicaron que Jalisco suma 16 mil 110 personas sin localizar (13 mil 886 con carpeta de investigación y 2 mil 224 sin carpeta) hasta el 31 de marzo de 2026. Del total de las víctimas mujeres, la mayoría tiene entre 15 y 19 años, mientras que de hombres tienen entre 20 y 29 años.