Renuncia de Citlalli Hernández: feminismo en pausa para reforzar estrategia electoral de Morena

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Citlalli Hernández Mora llegó a encabezar la primera Secretaría de las Mujeres de México como una especie de “recompensa” por el tejido político que hizo desde Morena para arrasar con votos en las elecciones de 2024. Un año y medio después renunció al cargo para hacer lo mismo: tejer alianzas políticas rumbo a las elecciones intermedias del 6 de junio de 2027 y salvar la casi perdida alianza con el PT y el PVEM.

El compromiso que la “activista feminista” (como se define a sí misma) dijo tener con las niñas y mujeres mexicanas, en particular con las que padecen violencia de género y riesgo feminicida, se quedó en el olvido frente al reto político de Morena el próximo año para ganar votos:

Renovación de la Cámara de Diputados (500 legisladores), elección de 17 gubernaturas y sus congresos locales; así como más de mil presidencias municipales, además de la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial. Se trata de uno de los procesos electorales más complejos y amplios en la historia reciente de México que se realizará a mitad del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Secretaría de la Mujeres. Dependencia federal elevada a nivel de secretaría de Estado. Foto: Google.

Ante este escenario, Hernández Mora, fiel militante a Morena desde su creación en 2015, abandonó el cargo que le valió aplausos a la mandataria federal a nivel internacional al dar, por primera vez en la historia, un lugar primordial a la atención de las mujeres en México. Su labor en la Comisión Nacional de Elecciones de Morena le valió más.

A su paso por la Secretaría de las Mujeres la morenista impulsó varios programas e iniciativas legales en favor del 51.7% de la población mexicana (unos 67 millones), pero no estuvo exenta de polémicas, críticas y acciones en las que su activismo y sus simpatías políticas le ganaron a su responsabilidad como funcionaria pública.

De casi 36 años, Hernández Mora tiene estudios en Comunicación y especialidad en Periodismo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En 2012 formó parte del movimiento “Yo soy 132”, fue diputada local en 2015 y más tarde senadora por la CDMX. Es fundadora de la Internacional Feminista, que agrupa a mujeres militantes y políticas de izquierda de todo el mundo.

Feminismo electoral

El argumento de la renuncia de Hernández Mora al gabinete de Sheinbaum Pardo para regresar a hacer trabajo político de Morena no sorprende. Existen antecedentes de movimientos partidistas clave, al menos, desde hace tres años.

El 27 de noviembre de 2023, la entonces precandidata presidencial de Morena-PT-PVEM presentó a su “equipazo de campaña”, incluida Citlalli Hernández, entonces secretaria general de Morena. La nombró “coordinadora de alianzas y coaliciones para el diseño y consolidación del Plan C”. En febrero de 2024, ya como candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, reiteró la participación de la oriunda de Iztacalco entre sus colaboradores. La nombró coordinadora de Mujeres de su equipo de campaña.

El 7 de marzo de 2024, Hernández Mora fue nombrada integrante del “Gabinete de Mujeres” de la entonces candidata a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, en cuya campaña estuvo muy activa.

Luego del triunfo presidencial, el 26 de junio siguiente, en el acto “No llego sola, llegamos todas” en el ExConvento de San Jerónimo, en el Centro Histórico, la ya virtual presidenta electa presentó a “Citla” (así la llama) como parte de “las mujeres de Sheinbaum”.

"Llegamos todas". Las mujeres de Sheinbaum. Foto: Miguel Dimayuga.

Hacia julio de 2024 Hernández Mora contendió por la renovación de la dirigencia nacional de Morena, pero “se bajó” para que pasara Luisa María Alcalde Luján. Casi dos años después, ésta le pidió ayuda para mantener viva la alianza de Morena con el PT y el PVEM.

“Ninguna mujer desamparada”

El 19 de agosto de 2024 la presidenta electa anunció que elevaría a rango de secretaría al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en fusión con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavin). El antecedente fue la creación de la Secretaría de las Mujeres capitalina, con Ingrid Gómez al frente, hoy subsecretaria del ramo.

Ese día, en su casa de transición, presentó a la Citlalli Hernández como la primera secretaria de las Mujeres federal. La joven de 34 años era de los pocos integrantes del equipo de campaña que no había sido mencionada para el gabinete presidencial. Ahí ella se comprometió a “no dejar a ninguna mujer desamparada frente a la desigualdad, la injusticia y la violencia”.

Y prometió: “Abonaremos a la construcción de la paz y la lucha para prevenir y atender la violencia de género desde abajo, desde los pueblos, las colonias, los barrios, las comunidades, de la mano de todas las mujeres”.

Poco después del anuncio comenzaron los tropiezos. Proceso documentó los líos administrativos que generó la fusión del Inmujeres y la Conavim que, entre otros temas, dejó en el limbo laboral a decenas de trabajadoras y afectó los procesos legales de cientos de mujeres víctimas de violencia.

Administrativamente, la Secretaría de las Mujeres fue creada por decreto presidencial el 1 de enero de 2025. Aunque su titular comenzó a hacer gestiones meses antes, particularmente en casos denunciados en redes sociales o la prensa. Uno de los primeros atendidos así fue el Esmeralda, una menor originaria de Querétaro, víctima de violencia sexual y acusada de homicidio doloso tras sufrir un aborto espontáneo. La secretaria se reunió con el fiscal local y se logró el desistimiento de la denuncia penal.

Hernández se reunió con el fiscal de Querétaro, Víctor Jesús Hernández, por el caso Esmeralda. Foto: Especial.

En otros casos de violencia contra las mujeres, la funcionaria guardó silencio en sus redes y reaccionó solo hasta que la denuncia llegaba a la conferencia “mañanera”. Fue el caso del asesinato de la maestra y taxista Irma Hernández Cruz, en Veracruz, en julio del 2025.

El 7 de marzo de 2025, la víspera del Día Internacional de la Mujer, la secretaría presentó la Cartilla de los Derechos de las Mujeres. Hasta febrero pasado, según la dependencia, se habían distribuido más de 27 millones de ejemplares impresos en todo el país, incluidas escuelas. El documento ha sido traducido a más de 35 lenguas indígenas. Un año después anunció la creación de la Cartilla de Derechos de las Mujeres Agrarias.

En el año y medio en que Hernández Mora estuvo al frente de la secretaría se firmaron diversos convenios de colaboración, entre ellos una “alianza estratégica” con el IMSS Bienestar para prevenir el embarazo adolescente, con la Secretaría de Marina para capacitar a su personal sobre violencia de género, con Google, YouTube, Meta y TikTok para combatir la violencia digital, y con Uber y Didi para donar viajes a los Centros LIBRE.

Además se han realizado más de 600 asambleas de Mujeres: Voces por la Igualdad y contra las Violencias en todo el país; se crearon la Red Nacional de Tejedoras de la Patria y la Red de Abogadas de las Mujeres y se habilitó la Línea de las Mujeres 079 opción 1 para atender a quienes vivan violencias.

También se han creado más de 680 centros LIBRE en los que, hasta el 5 de marzo, se atendieron 446 mil 438 mujeres y se han otorgado 930 mil 697 servicios de atención jurídica, psicológica, de trabajo social, talleres y actividades para fortalecer su autonomía.

Irma Hernández Cruz, taxista asesinada por el CJNG. Reacción tardía. Foto: Especial.

En materia legislativa, la Presidencia promovió y se aprobó una reforma constitucional que incorporó el derecho a la igualdad sustantiva, a una vida libre de violencia y a cuidados dignos. En marzo pasado, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), se presentó la iniciativa para crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.

Antes de su renuncia, Citlalli Hernández empujó la coordinación con las fiscalías estatales y la FGR, más activamente con la nueva fiscal, Ernestina Godoy, para combatir la impunidad en los casos de violencia contra la mujer.

En noviembre pasado, nueve días después de que Sheinbaum fue víctima de acoso sexual, legisladoras federales y locales, funcionarias estatales, ONU Mujeres y la Secretaría dieron los primeros pasos para la llamada “Alianza de Xicoténcatl”, para unificar el marco legal en materia de igualdad sustantiva y combate al abuso sexual en todo el país.

Activismo y defensa

En su gestión, Hernández Mora no estuvo exenta de polémicas. Por ejemplo, promovió la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) “cuando algo se nos chispoteó”, frente a estudiantes de Chiapas, la entidad con las tasas más altas de embarazos infantiles forzados o por violación en México.

También enfrentó críticas por guardar silencio ante las acusaciones por violencia sexual contra el diputado de Morena y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Lo mismo cuando defendió al senador Gerardo Fernández Noroña, por criticar a Grecia Quiroz, viuda del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, tras ser asesinado.

Cuauhtémoc Blanco. Hernández no lo tocó, pero al Chicharito sí lo denostó. Foto Montserrat López

Pero sí criticó las declaraciones “sexistas, machistas y misóginas”, del delantero del equipo LA Galaxy, Javier Chicharito Hernández.

La morenista tampoco dejó atrás su simpatía histórica por el régimen cubano, al usar su cuenta oficial de X para criticar el retiro de las estatuas de Fidel Castro y Ernesto Guevara de un parque en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. Usuarios de redes la criticaron por defender “más” a esos personajes y “dejar solas” a las mujeres violentadas. Más: en marzo pasado, justificó la instalación de vallas metálicas frente a Palacio Nacional, previo a la marcha por el Día Internacional de la Mujer.

A mediados de junio del 2025 viajó a Ginebra, Suiza, para presentar el décimo informe de México ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU. La agencia de noticias Cimac dijo que, aunque integrantes del Comité reconocieron acciones del gobierno de Sheinbaum, las autoridades mexicanas evadieron los cuestionamientos y negaron problemáticas que violentan a las mujeres, niñas y adolescentes en el país.

Informe en Suiza le atrajo críticas. Foto: X @CitlaHM.

Peor: organizaciones de la sociedad civil acusaron al Estado mexicano porque “quedó a deber”, pues fue incapaz de presentar “evidencia verificable de avances reales en materia de justicia, participación económica, política y eliminación de la discriminación hacia las mujeres”. Acusaron a la secretaria de recurrir a “evasiones, datos parciales y narrativas triunfalistas, mientras las violencias contra las mujeres persisten y se agravan en el país”.

Simpatía por la Revolución cubana. Foto: X @AlessandraRdlv.

En julio siguiente, México fue sede de la XVI Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe. En su anuncio, la secretaria reconoció que “México tiene varios retos para alcanzar la igualdad sustantiva, la igualdad plena y para vivir, en serio, libre de violencia”. De paso, condenó el bloqueo económico a Cuba y a Venezuela, y el “genocidio” en Palestina.

En septiembre de 2025, en su edición mensual número 27, Proceso publicó el reportaje “Secretaría de las Mujeres: un año de aletargado feminismo ligth”. En el que académicas y especialistas en violencia de género hicieron un balance del primer año de la Secretaría y denunciaron que, desde su creación, mujeres víctimas de violencia han quedado a la deriva por falta de recursos, planeación, opacidad, prioridad a intereses.