Rosa Icela Rodríguez evade responder sobre su aspiración a la gubernatura de San Luis Potosí

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, evadió confirmar si tiene aspiraciones para la candidatura al gobierno de San Luis Potosí, aunque sugirió que esa decisión la tomarán por ella.

“Los temas electorales no son de esta tribuna. Y decirles que, en todo caso, estará en otra instancia cualquier decisión al respecto”, dijo la funcionaria federal, por ejemplo, en encuestas internas de Morena, para las que, primero, los aspirantes deberán manifestar su interés.

Al insistirle si pudiera adelantar alguna cuestión al respecto, respondió con incomodidad: “Esa sería mi respuesta”.

El Partido Verde, aliado de Morena para elecciones y votaciones en las cámaras, ha sido enfático en reiterar que para ir hacia las elecciones estatales en San Luis Potosí romperán esta alianza, pues impulsan a la senadora Ruth González, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo, lo cual iría en contra de los estatutos de Morena que prohíbe el nepotismo a partir de las elecciones de 2027.

En los últimos días la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido a quienes trabajen en su administración deben renunciar de forma oportuna si buscan algún cargo de elección popular, para evitar que se tenga un puesto público y al mismo tiempo hacer campaña electoral.

La secretaria Rodríguez condujo la conferencia presidencial de Palacio Nacional debido a que la mandataria federal está en camino a Barcelona, España, a un encuentro con jefes de Estado “para llevar un mensaje de paz” y no antiTrump, según declaró en los últimos días.