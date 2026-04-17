España
Simpatizantes de Sheinbaum la reciben con música en Barcelona (Video)La presidenta viajó a Barcelona a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia y sostendrá encuentros con Pedro Sánchez, Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva, entre otros.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum fue recibida en Barcelona por un grupo de simpatizantes, algunos de ellos con chalecos de Morena.
La mandataria federal dijo “que viva la paz siempre” al llegar a un sitio no identificado en las imágenes compartidas por Presidencia a las 10:30 de la noche, hora de España.
Entre las expresiones estuvo un grupo con música mexicana que le tocó una canción, así como la petición de fotografías de asistentes a la conferencia mañanera que se manifiestan a favor de su gobierno y que también viajaron para seguir la actividad de la mandataria federal.
La mandataria mexicana acude a Barcelona a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia y sostendrá encuentros con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España; y los mandatarios Gustavo Petro, de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Yamandú Orsi, de Uruguay, y Mia Mottley, primera ministra de Barbados.
También tendrá un encuentro con la comunidad mexicana que reside en España y visitará el Centro Nacional de Supercomputación.
En sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo Federal publicó: "De México a Barcelona, como diría José Martí, amor con amor se paga. El corazón de México late fuerte en cualquier rincón".
De México a Barcelona, como diría José Martí, amor con amor se paga. El corazón de México late fuerte en cualquier rincón. pic.twitter.com/yTc0iiPJqi— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 17, 2026