Simpatizantes de Sheinbaum la reciben con música en Barcelona (Video)

La presidenta Claudia Sheinbaum a su llegada a Barcelona. Foto: Presidencia / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum fue recibida en Barcelona por un grupo de simpatizantes, algunos de ellos con chalecos de Morena.

La mandataria federal dijo “que viva la paz siempre” al llegar a un sitio no identificado en las imágenes compartidas por Presidencia a las 10:30 de la noche, hora de España.

Entre las expresiones estuvo un grupo con música mexicana que le tocó una canción, así como la petición de fotografías de asistentes a la conferencia mañanera que se manifiestan a favor de su gobierno y que también viajaron para seguir la actividad de la mandataria federal.

La mandataria mexicana acude a Barcelona a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia y sostendrá encuentros con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España; y los mandatarios Gustavo Petro, de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Yamandú Orsi, de Uruguay, y Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

También tendrá un encuentro con la comunidad mexicana que reside en España y visitará el Centro Nacional de Supercomputación.

En sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo Federal publicó: "De México a Barcelona, como diría José Martí, amor con amor se paga. El corazón de México late fuerte en cualquier rincón".