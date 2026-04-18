Alto Comisionado de la ONU abordará graves violaciones de DDHH en México con Sheinbaum

Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos. Foto: AP

GINEBRA (apro).- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Volker Türk, se reunirá con la presidenta de México Claudia Sheinbaum para abordar graves violaciones que ocurren en el país catalogadas por la ONU como “crímenes de lesa humanidad”.

Así lo confirmó a Proceso la portavoz de la OACNUDH, Marta Hurtado, quien detalló que la visita de Türk tendrá lugar del 19 al 22 de abril.

Asimismo, el Alto Comisionado tiene previsto reunirse con otras altas autoridades de los tres poderes del Estado.

Por otra parte, Türk se reunirá con representantes de la sociedad civil y víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidos representantes de pueblos indígenas y familias de personas desaparecidas.

También mantendrá encuentros con la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y miembros del sector privado y del equipo de la ONU en el país, entre otros.

El Alto Comisionado realizará una conferencia de prensa al final de su visita el miércoles 22 de abril, con acceso limitado a medios de comunicación acreditados.

La oficina del Alto Comisionado facilitará más detalles, incluidas instrucciones de registro, a nivel local.