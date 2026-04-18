Conflicto en Medio Oriente amenaza consumo y crecimiento económico mexicano

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El frágil alto al fuego anunciado en Medio Oriente ha tenido repercusiones inmediatas en los mercados internacionales. La reapertura del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo y gas natural licuado del mundo, provocó una caída en los precios del crudo, un retroceso moderado del dólar y un repunte en las bolsas. Sin embargo, la incertidumbre persiste en un año marcado por tensiones geopolíticas que continúan afectando la economía global y, en particular, a México.

El pasado jueves, Donald Trump anunció un cese al fuego por diez días entre Israel y Líbano. Tras darse a conocer la noticia, Irán declaró la reapertura del Estrecho de Ormuz, ruta marítima clave para el comercio de petróleo a nivel mundial, cuya inestabilidad las últimas semanas elevó el precio del petróleo acercándolo a máximos históricos.

Aunque la reacción de los mercados podría apuntar a una estabilización, la incertidumbre por la situación a nivel mundial se mantiene en un año marcado por los conflictos y tensiones internacionales, cuyos efectos se extienden por diversas latitudes, con impactos a nivel local.





Los efectos de la guerra en la economía mexicana

En entrevista con Proceso, Leonardo Castillo, asesor financiero de Fintual con ocho años de experiencia, considera que si el conflicto se prolonga en Medio Oriente podría haber una ralentización en la actividad económica en México.

“Si el precio de la gasolina no baja a nivel mundial eso va a tener un impacto todavía más fuerte en el consumo. Puede ralentizar el crecimiento de la economía de México y todo lo que eso conlleva. Podría ahondar, por ejemplo, en un déficit fiscal a final del año. Hay varios efectos de segundo, tercer orden que podrían afectar a México”, indicó.

Leonardo Castillo. Topar precios, arriesgado. Foto: Linkedin.

De acuerdo con análisis realizados por Fintual, plataforma de inversiones, uno de los puntos que podrían ser contraproducentes para la economía nacional de prolongarse el conflicto es el acuerdo para topar los precios de los combustibles.

Mientras el precio del petróleo a nivel mundial aumentaba, el gobierno federal acordó con gasolineros mantener el precio de la gasolina regular en 24 pesos por litro, la gasolina premium a 26 pesos y el diésel a 28 pesos, mediante ajustes al IEPS.

El subsidio parcial de los combustibles le cuesta al gobierno cerca de cinco mil millones de pesos a la semana, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A pesar de los beneficios de estas medidas al evitar el aumento de los precios, mantener este subsidio parcial a los combustibles durante un trimestre profundizaría el déficit público en aproximadamente 0.2% al final del año, de acuerdo con Leonardo Castillo.

"En particular vimos que si este subsidio se mantenía durante un trimestre entero, eso significaba 0.2% del déficit fiscal, en un paquete ya preveía un déficit fiscal para este año de alrededor del 3.4%”, explicó.

Asimismo, otro aspecto que Castillo calificó como “una apuesta arriesgada” fue la decisión del Banco de México de recortar la tasa de interés de referencia en 25 puntos base, situándola en 6.75%, una polémica decisión cuyos resultados aún están por definirse.

De acuerdo con Castillo, algo que influyó en esta decisión fue que el consumo está a la baja, “entonces una tasa menor significa más oportunidad de crédito, para que las empresas hagan decisiones de inversión”.

En México, el consumo privado interno muestra señales de fatiga tras registrar una caída de 1.6% en enero. Esto no necesariamente responde a la guerra en Medio Oriente o a otros conflictos externos, sino también a cuestiones internas del país, tanto en el consumo como en el crecimiento, aclaró Castillo.

“Evidente que no es sólo el conflicto, sino que hay temas internos de México que están haciendo que no crezcamos al ritmo que deberíamos de crecer”, dijo.

En cuanto al panorama de las inversiones, el analista de Fintual estima que es clave el avance en las negociaciones del T-MEC con Estados Unidos y Canadá para generar mayor confianza.

En relación con el efecto del conflicto, Castillo observó que sigue habiendo incertidumbre, porque todavía no está a la vista la resolución final del conflicto, lo que seguirá afectando las cadenas de suministro en todo el mundo.

“Habrá que estar muy atentos a ambas cosas, tanto a la posible resolución del conflicto en Medio Oriente, como a la renegociación del tratado”, afirmó.

Ante la situación de inestabilidad por la que atraviesa el mundo, el analista también recomendó a las personas blindar sus ahorros al diversificar las inversiones y acceder a las diferentes herramientas que existen para ampliar el patrimonio.

Apuntó que existen opciones como las inversiones de renta fija, que con las bajas de Banxico a 6.75% no ofrecen un crecimiento tan atractivo, pero sí dan mayor seguridad.

Por otra parte, los fondos de inversión de renta variable pueden ofrecer más beneficios, aunque con mayores riesgos, por lo que los recomendó en planes de inversión a largo plazo, como el plan personal de retiro. En ambas opciones subrayó que la clave para proteger el patrimonio frente a los sucesos que golpean la economía global está en diversificar.