Cuantahabientes de Banamex reportan fallas en su app y banca electrónica

Usuarios de redes sociales publicaron capturas de pantalla de las fallas en su aplicación. Foto: Redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Usuarios de Banamex reportaron fallas en la aplicación y banca electrónica desde la madrugada de este sábado, sin que hasta las 13:00 horas se hubieran resuelto.

En diversos mensajes publicados en redes sociales, los cuentahabientes informaron que durante la madrugada recibieron notificaciones de múltiples depósitos o retiros que no realizaron.

Algunos informaron que, al lograr ingresar a sus cuentas, descubrieron que les habían descontado recursos de sus cuentas.

En su cuenta en la red social X, Banamex publicó un mensaje en el que informa que está realizando mantenimiento a la banca electrónica y su aplicación.

También invita a los cuentahabientes a realizar sus operaciones en sucursales y cajeros automáticos.