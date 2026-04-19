Clima
AzotarÃ¡n mÃ¡s lluvias y chubascos de lunes a jueves; onda de calor amaga a casi la mitad del paÃsAdemÃ¡s un nuevo frente frÃo ingresarÃ¡ al paÃs en el curso de la semana provocando vientos fuertes. Consulte el pronÃ³stico por entidad del 20 al 23 de abril.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).-Un nuevo frente frÃo ingresarÃ¡ al paÃs en el curso de la semana en la que se prevÃ©n desde lluvias aisladas hasta chubascos y precipitaciones fuertes, informÃ³ el Servicio MeteorolÃ³gico Nacional (SMN).
Paralelamente, una onda de calor amaga a 15 entidades durante el periodo de pronÃ³stico del organismo de la ComisiÃ³n Nacional del Agua (Conagua) del lunes 20 al jueves 23 de abril.
Para la noche del domingo y madrugada de lunes el frente nÃºmero 45 se extenderÃ¡ con caracterÃsticas de estacionario sobre el noreste del territorio nacional, interaccionarÃ¡ con la corriente en chorro subtropical, con inestabilidad en niveles medios y altos de la atmÃ³sfera y con un canal de baja presiÃ³n extendido desde el suroeste del golfo de MÃ©xico hasta el sureste del paÃs.
PropiciarÃ¡ lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas (noreste), Hidalgo (norte), Puebla (norte) y Veracruz (norte y centro); lluvias fuertes en Coahuila (sureste), Nuevo LeÃ³n (suroeste), San Luis PotosÃ (norte y este), QuerÃ©taro (norte), Tlaxcala (norte y este), Oaxaca (norte y suroeste) y Chiapas (este y sur); chubascos en Tabasco; asÃ como lluvias aisladas en Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.
La masa de aire polar asociada al frente generarÃ¡ descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de MÃ©xico, ademÃ¡s de viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilÃ³metros por hora en Tamaulipas, Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec; y de 30 a 50 km/h en Tabasco, Campeche y YucatÃ¡n.
A su vez, un canal de baja presiÃ³n extendido sobre el norte, occidente y centro del paÃs, en interacciÃ³n con el ingreso de humedad del ocÃ©ano Pacifico y la inestabilidad en niveles medios y altos de la atmÃ³sfera, originarÃ¡n lluvias puntuales fuertes en zonas de Durango (este), Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco (centro y este), MichoacÃ¡n (oeste) y Guerrero (centro, sur y este), asÃ como chubascos en Chihuahua, Guanajuato, Estado de MÃ©xico, Ciudad de MÃ©xico, Morelos y Colima.
Todas las lluvias mencionadas se acompaÃ±arÃ¡n con descargas elÃ©ctricas y posible caÃda de granizo.
Frente frÃo 45 se extiende como estacionario el lunes
Para el lunes, el frente nÃºmero 45 se extenderÃ¡ con caracterÃsticas de estacionario sobre el golfo de MÃ©xico, en interacciÃ³n con un canal de baja presiÃ³n en el sureste del paÃs y la entrada de humedad del mar Caribe, ocasionarÃ¡n lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, chubascos en Campeche y Quintana Roo, asÃ como lluvias aisladas en YucatÃ¡n.
La masa de aire polar asociada al frente comenzarÃ¡ a modificar sus caracterÃsticas tÃ©rmicas, permitiendo un ascenso gradual de las temperaturas en el norte, centro y oriente de la RepÃºblica Mexicana, asÃ como viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, y de 30 a 50 km/h en Tabasco, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.
Se prevÃ© que el frente nÃºmero 45 deje de afectar a territorio mexicano al finalizar este dÃa.
A su vez, un canal de baja presiÃ³n al interior del paÃs, la inestabilidad en niveles medios y altos de la atmÃ³sfera y el ingreso de humedad del ocÃ©ano PacÃfico, originarÃ¡n chubascos y lluvias puntuales muy fuertes en el norte, occidente y centro del paÃs, pronosticÃ¡ndose lluvias muy fuertes en MichoacÃ¡n, Guanajuato y el Estado de MÃ©xico.
Todas las lluvias estarÃ¡n acompaÃ±adas con descargas elÃ©ctricas y posible caÃda de granizo.
Finalmente, una circulaciÃ³n anticiclÃ³nica en niveles medios de la atmÃ³sfera mantendrÃ¡ la onda de calor en Durango (noroeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), MichoacÃ¡n (sur y suroeste), Guerrero (noroeste y sur) y Morelos (sur), dando inicio a partir de este dÃa en Oaxaca (suroeste).
Valle de MÃ©xico
Condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso de este dÃa. Al amanecer, ambiente fresco, frÃo con bancos de niebla en zonas altas de la regiÃ³n. Hacia la tarde, ambiente de templado a cÃ¡lido y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de MÃ©xico y lluvias muy fuertes en el Estado de MÃ©xico (oeste, centro y suroeste), descargas elÃ©ctricas y posible caÃda de granizo.
La temperatura mÃnima en la Ciudad de MÃ©xico serÃ¡ de 13 a 15 Â°C y la mÃ¡xima de 24 a 26 Â°C. Para Toluca, Edo. MÃ©x., se prevÃ© una temperatura mÃnima de 6 a 8 Â°C y una mÃ¡xima de 19 a 21 Â°C. Viento de direcciÃ³n variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h, de acuerdo con el SMN.
Resumen del pronÃ³stico de 72 a 96 horas (del martes 21 al jueves 23 de abril)
El martes, canales de baja presiÃ³n en el interior y sureste del territorio nacional, divergencia en altura y el ingreso de humedad del ocÃ©ano PacÃfico, golfo de MÃ©xico y mar Caribe, ocasionarÃ¡n chubascos y lluvias fuertes con descargas elÃ©ctricas y posible caÃda de granizo en zonas del occidente, centro, oriente, sur y sureste del paÃs, incluido el Valle de MÃ©xico.
Por otra parte, un nuevo frente frÃo se aproximarÃ¡ al noroeste de MÃ©xico, propiciando rachas de viento de hasta 70 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua.
El miÃ©rcoles, un canal de baja presiÃ³n se extenderÃ¡ sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, se asociarÃ¡ con divergencia en altura y con el ingreso de humedad del ocÃ©ano PacÃfico y golfo de MÃ©xico, originando probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente, centro, sur y sureste del territorio mexicano.
A su vez, el nuevo frente frÃo ingresarÃ¡ en el noroeste de MÃ©xico, originando viento con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas.
El jueves, el frente frÃo se extenderÃ¡ sobre el noroeste del paÃs, mientras que una lÃnea seca se establecerÃ¡ en el norte del territorio nacional y un canal de baja presiÃ³n se extenderÃ¡ sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central; dichos sistemas, en combinaciÃ³n con el ingreso de humedad del ocÃ©ano PacÃfico y golfo de MÃ©xico, originarÃ¡n probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente, centro, sur y sureste de MÃ©xico.
En el perÃodo de pronÃ³stico del organismo de la Conagua, una circulaciÃ³n anticiclÃ³nica en niveles medios de la atmÃ³sfera mantendrÃ¡ la onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), MichoacÃ¡n (sur y suroeste), Guerrero (noroeste y sur), Morelos (sur) y Oaxaca (centro y sur), dando inicio a partir del jueves en Nuevo LeÃ³n (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis PotosÃ (centro y sur), Guanajuato (noreste), QuerÃ©taro (norte) e Hidalgo (norte y este).
Riesgos
- Las lluvias fuertes a muy fuertes podrÃan generar el incremento en los niveles de rÃos y arroyos, asÃ como deslaves, inundaciones y encharcamientos.
- Las rachas de viento podrÃan derribar Ã¡rboles y anuncios publicitarios.
PronÃ³stico de lluvias para el lunes 20 de abril:
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): MichoacÃ¡n (noroeste, centro y noreste), Guanajuato (sur y sureste) y Estado de MÃ©xico (oeste, centro y suroeste).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (este y sureste), QuerÃ©taro (sur), Ciudad de MÃ©xico (oeste), Morelos (sur), Guerrero (norte, centro y sureste), Oaxaca (suroeste y norte), Veracruz (centro y sur), Tabasco (oeste y sur) y Chiapas (norte y sur).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, San Luis PotosÃ, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Nayarit y YucatÃ¡n.
PronÃ³stico de temperaturas para el lunes 20 de abril:
- Temperaturas mÃ¡ximas de 40 a 45 Â°C: Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Nayarit (norte) y Guerrero (noroeste).
- Temperaturas mÃ¡ximas de 35 a 40 Â°C: Baja California (noreste), Sonora, Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua (suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y YucatÃ¡n.
- Temperaturas mÃ¡ximas de 30 a 35 Â°C: Baja California Sur (sur), Coahuila (suroeste), Zacatecas (sur), Estado de MÃ©xico (suroeste), Tabasco y Quintana Roo.
- Temperaturas mÃnimas de -5 a 0 Â°C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Puebla y Tlaxcala.
- Temperaturas mÃnimas de 0 a 5 Â°C: zonas serranas de Sonora, MichoacÃ¡n, Estado de MÃ©xico, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.
PronÃ³stico de viento y oleaje para el lunes 20 de abril:
- Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y con rachas de 30 a 50 km/h: Tabasco, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.
- Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.
- Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero, Nuevo LeÃ³n, San Luis PotosÃ, Aguascalientes, Guanajuato, QuerÃ©taro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de MÃ©xico, Ciudad de MÃ©xico y Morelos.
- Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tabasco, Campeche y YucatÃ¡n.
Martes 21 de abril:
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): MichoacÃ¡n (este), Guerrero (norte, centro y este), Morelos, Ciudad de MÃ©xico, Estado de MÃ©xico (oeste, centro y este), Tlaxcala, Puebla (centro y suroeste), Oaxaca (oeste) y Chiapas (costa).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Guanajuato, QuerÃ©taro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, San Luis PotosÃ, Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit.
- Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California; y de componente norte, durante la maÃ±ana: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).
- Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas.
- Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, San Luis PotosÃ, Aguascalientes, Guanajuato, QuerÃ©taro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de MÃ©xico, Ciudad de MÃ©xico, Morelos, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), costas de YucatÃ¡n y Quintana Roo (norte).
- Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
- Temperaturas mÃ¡ximas de 40 a 45 Â°C: Durango (noroeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte) y Guerrero (noroeste).
- Temperaturas mÃ¡ximas de 35 a 40 Â°C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua (suroeste), Nuevo LeÃ³n (este), Tamaulipas (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y YucatÃ¡n.
- Temperaturas mÃ¡ximas de 30 a 35 Â°C: Coahuila, San Luis PotosÃ, Zacatecas (sur), Aguascalientes (oeste), Estado de MÃ©xico (suroeste), Veracruz (norte y sur), Tabasco y Quintana Roo.
- Temperaturas mÃnimas de -5 a 0 Â°C con heladas durante la madrugada del miÃ©rcoles: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de MÃ©xico y Puebla.
- Temperaturas mÃnimas de 0 a 5 Â°C durante la madrugada del miÃ©rcoles: zonas serranas de Sonora, MichoacÃ¡n, Hidalgo y Tlaxcala.
MiÃ©rcoles 22 de abril:
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (sur y suroeste), Morelos (sur), Estado de MÃ©xico (suroeste), Guerrero (norte, centro y este), Oaxaca (centro y suroeste) y Chiapas (centro y sur).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, San Luis PotosÃ, Guanajuato, MichoacÃ¡n, QuerÃ©taro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de MÃ©xico, YucatÃ¡n y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Veracruz, Tabasco y Campeche.
- Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas.
- Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, San Luis PotosÃ, Aguascalientes, Guanajuato, QuerÃ©taro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de MÃ©xico, Ciudad de MÃ©xico, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la penÃnsula de Baja California, costas de YucatÃ¡n y Quintana Roo (norte).
- Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura, disminuyendo durante la tarde: costas de Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
- Temperaturas mÃ¡ximas de 40 a 45 Â°C: Durango (noroeste), Sinaloa (norte y centro), MichoacÃ¡n (centro) y Guerrero (noroeste).
- Temperaturas mÃ¡ximas de 35 a 40 Â°C: Baja California Sur (sur), Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo LeÃ³n (este), Tamaulipas, Zacatecas (sur), San Luis PotosÃ, Guanajuato (noreste), QuerÃ©taro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche y YucatÃ¡n.
- Temperaturas mÃ¡ximas de 30 a 35 Â°C: Aguascalientes, Estado de MÃ©xico (suroeste), Veracruz y Quintana Roo.
- Temperaturas mÃnimas de -5 a 0 Â°C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
- Temperaturas mÃnimas de 0 a 5 Â°C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Estado de MÃ©xico y Puebla.
Jueves 23 de abril:
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (sur y suroeste), Guerrero (este y noreste), Oaxaca (sur y suroeste) y Chiapas (sur).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, MichoacÃ¡n, Guanajuato, QuerÃ©taro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de MÃ©xico, Ciudad de MÃ©xico, Morelos, Veracruz, YucatÃ¡n y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis PotosÃ, Jalisco, Colima, Tabasco y Campeche.
- Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango y Nayarit.
- Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas y Veracruz.
- Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis PotosÃ, Guanajuato, QuerÃ©taro, Campeche y YucatÃ¡n.
- Temperaturas mÃ¡ximas de 40 a 45 Â°C: Durango (noroeste), Sinaloa (centro), MichoacÃ¡n (centro), Guerrero (noroeste), Morelos (sur), Oaxaca (centro), Nuevo LeÃ³n (este), Tamaulipas (oeste) y San Luis PotosÃ (centro).
- Temperaturas mÃ¡ximas de 35 a 40 Â°C: Baja California Sur (sur), Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), QuerÃ©taro, Hidalgo, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.
- Temperaturas mÃ¡ximas de 30 a 35 Â°C: Aguascalientes y Estado de MÃ©xico (suroeste).
- Temperaturas mÃnimas de -5 a 0 Â°C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
- Temperaturas mÃnimas de 0 a 5 Â°C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Zacatecas y Estado de MÃ©xico.