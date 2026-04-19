CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).-Un nuevo frente frÃ­o ingresarÃ¡ al paÃ­s en el curso de la semana en la que se prevÃ©n desde lluvias aisladas hasta chubascos y precipitaciones fuertes, informÃ³ el Servicio MeteorolÃ³gico Nacional (SMN).

Paralelamente, una onda de calor amaga a 15 entidades durante el periodo de pronÃ³stico del organismo de la ComisiÃ³n Nacional del Agua (Conagua) del lunes 20 al jueves 23 de abril.

Para la noche del domingo y madrugada de lunes el frente nÃºmero 45 se extenderÃ¡ con caracterÃ­sticas de estacionario sobre el noreste del territorio nacional, interaccionarÃ¡ con la corriente en chorro subtropical, con inestabilidad en niveles medios y altos de la atmÃ³sfera y con un canal de baja presiÃ³n extendido desde el suroeste del golfo de MÃ©xico hasta el sureste del paÃ­s.

PropiciarÃ¡ lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas (noreste), Hidalgo (norte), Puebla (norte) y Veracruz (norte y centro); lluvias fuertes en Coahuila (sureste), Nuevo LeÃ³n (suroeste), San Luis PotosÃ­ (norte y este), QuerÃ©taro (norte), Tlaxcala (norte y este), Oaxaca (norte y suroeste) y Chiapas (este y sur); chubascos en Tabasco; asÃ­ como lluvias aisladas en Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.

La masa de aire polar asociada al frente generarÃ¡ descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de MÃ©xico, ademÃ¡s de viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilÃ³metros por hora en Tamaulipas, Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec; y de 30 a 50 km/h en Tabasco, Campeche y YucatÃ¡n.

A su vez, un canal de baja presiÃ³n extendido sobre el norte, occidente y centro del paÃ­s, en interacciÃ³n con el ingreso de humedad del ocÃ©ano Pacifico y la inestabilidad en niveles medios y altos de la atmÃ³sfera, originarÃ¡n lluvias puntuales fuertes en zonas de Durango (este), Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco (centro y este), MichoacÃ¡n (oeste) y Guerrero (centro, sur y este), asÃ­ como chubascos en Chihuahua, Guanajuato, Estado de MÃ©xico, Ciudad de MÃ©xico, Morelos y Colima.

Todas las lluvias mencionadas se acompaÃ±arÃ¡n con descargas elÃ©ctricas y posible caÃ­da de granizo.

Frente frÃ­o 45 se extiende como estacionario el lunes

Para el lunes, el frente nÃºmero 45 se extenderÃ¡ con caracterÃ­sticas de estacionario sobre el golfo de MÃ©xico, en interacciÃ³n con un canal de baja presiÃ³n en el sureste del paÃ­s y la entrada de humedad del mar Caribe, ocasionarÃ¡n lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, chubascos en Campeche y Quintana Roo, asÃ­ como lluvias aisladas en YucatÃ¡n.

La masa de aire polar asociada al frente comenzarÃ¡ a modificar sus caracterÃ­sticas tÃ©rmicas, permitiendo un ascenso gradual de las temperaturas en el norte, centro y oriente de la RepÃºblica Mexicana, asÃ­ como viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, y de 30 a 50 km/h en Tabasco, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.

Se prevÃ© que el frente nÃºmero 45 deje de afectar a territorio mexicano al finalizar este dÃ­a.

A su vez, un canal de baja presiÃ³n al interior del paÃ­s, la inestabilidad en niveles medios y altos de la atmÃ³sfera y el ingreso de humedad del ocÃ©ano PacÃ­fico, originarÃ¡n chubascos y lluvias puntuales muy fuertes en el norte, occidente y centro del paÃ­s, pronosticÃ¡ndose lluvias muy fuertes en MichoacÃ¡n, Guanajuato y el Estado de MÃ©xico.

Todas las lluvias estarÃ¡n acompaÃ±adas con descargas elÃ©ctricas y posible caÃ­da de granizo.

Finalmente, una circulaciÃ³n anticiclÃ³nica en niveles medios de la atmÃ³sfera mantendrÃ¡ la onda de calor en Durango (noroeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), MichoacÃ¡n (sur y suroeste), Guerrero (noroeste y sur) y Morelos (sur), dando inicio a partir de este dÃ­a en Oaxaca (suroeste).

Valle de MÃ©xico

Condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso de este dÃ­a. Al amanecer, ambiente fresco, frÃ­o con bancos de niebla en zonas altas de la regiÃ³n. Hacia la tarde, ambiente de templado a cÃ¡lido y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de MÃ©xico y lluvias muy fuertes en el Estado de MÃ©xico (oeste, centro y suroeste), descargas elÃ©ctricas y posible caÃ­da de granizo.

La temperatura mÃ­nima en la Ciudad de MÃ©xico serÃ¡ de 13 a 15 Â°C y la mÃ¡xima de 24 a 26 Â°C. Para Toluca, Edo. MÃ©x., se prevÃ© una temperatura mÃ­nima de 6 a 8 Â°C y una mÃ¡xima de 19 a 21 Â°C. Viento de direcciÃ³n variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronÃ³stico de 72 a 96 horas (del martes 21 al jueves 23 de abril)

El martes, canales de baja presiÃ³n en el interior y sureste del territorio nacional, divergencia en altura y el ingreso de humedad del ocÃ©ano PacÃ­fico, golfo de MÃ©xico y mar Caribe, ocasionarÃ¡n chubascos y lluvias fuertes con descargas elÃ©ctricas y posible caÃ­da de granizo en zonas del occidente, centro, oriente, sur y sureste del paÃ­s, incluido el Valle de MÃ©xico.

Por otra parte, un nuevo frente frÃ­o se aproximarÃ¡ al noroeste de MÃ©xico, propiciando rachas de viento de hasta 70 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua.

El miÃ©rcoles, un canal de baja presiÃ³n se extenderÃ¡ sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, se asociarÃ¡ con divergencia en altura y con el ingreso de humedad del ocÃ©ano PacÃ­fico y golfo de MÃ©xico, originando probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente, centro, sur y sureste del territorio mexicano.

A su vez, el nuevo frente frÃ­o ingresarÃ¡ en el noroeste de MÃ©xico, originando viento con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas.

El jueves, el frente frÃ­o se extenderÃ¡ sobre el noroeste del paÃ­s, mientras que una lÃ­nea seca se establecerÃ¡ en el norte del territorio nacional y un canal de baja presiÃ³n se extenderÃ¡ sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central; dichos sistemas, en combinaciÃ³n con el ingreso de humedad del ocÃ©ano PacÃ­fico y golfo de MÃ©xico, originarÃ¡n probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente, centro, sur y sureste de MÃ©xico.

En el perÃ­odo de pronÃ³stico del organismo de la Conagua, una circulaciÃ³n anticiclÃ³nica en niveles medios de la atmÃ³sfera mantendrÃ¡ la onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), MichoacÃ¡n (sur y suroeste), Guerrero (noroeste y sur), Morelos (sur) y Oaxaca (centro y sur), dando inicio a partir del jueves en Nuevo LeÃ³n (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis PotosÃ­ (centro y sur), Guanajuato (noreste), QuerÃ©taro (norte) e Hidalgo (norte y este).

Riesgos

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrÃ­an generar el incremento en los niveles de rÃ­os y arroyos, asÃ­ como deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Las rachas de viento podrÃ­an derribar Ã¡rboles y anuncios publicitarios.

PronÃ³stico de lluvias para el lunes 20 de abril:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): MichoacÃ¡n (noroeste, centro y noreste), Guanajuato (sur y sureste) y Estado de MÃ©xico (oeste, centro y suroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (este y sureste), QuerÃ©taro (sur), Ciudad de MÃ©xico (oeste), Morelos (sur), Guerrero (norte, centro y sureste), Oaxaca (suroeste y norte), Veracruz (centro y sur), Tabasco (oeste y sur) y Chiapas (norte y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, San Luis PotosÃ­, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Nayarit y YucatÃ¡n.

PronÃ³stico de temperaturas para el lunes 20 de abril:

Temperaturas mÃ¡ximas de 40 a 45 Â°C: Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Nayarit (norte) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas mÃ¡ximas de 35 a 40 Â°C: Baja California (noreste), Sonora, Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua (suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y YucatÃ¡n.

Temperaturas mÃ¡ximas de 30 a 35 Â°C: Baja California Sur (sur), Coahuila (suroeste), Zacatecas (sur), Estado de MÃ©xico (suroeste), Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mÃ­nimas de -5 a 0 Â°C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Puebla y Tlaxcala.

Temperaturas mÃ­nimas de 0 a 5 Â°C: zonas serranas de Sonora, MichoacÃ¡n, Estado de MÃ©xico, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

PronÃ³stico de viento y oleaje para el lunes 20 de abril:

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y con rachas de 30 a 50 km/h: Tabasco, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero, Nuevo LeÃ³n, San Luis PotosÃ­, Aguascalientes, Guanajuato, QuerÃ©taro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de MÃ©xico, Ciudad de MÃ©xico y Morelos.

Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tabasco, Campeche y YucatÃ¡n.

Martes 21 de abril:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): MichoacÃ¡n (este), Guerrero (norte, centro y este), Morelos, Ciudad de MÃ©xico, Estado de MÃ©xico (oeste, centro y este), Tlaxcala, Puebla (centro y suroeste), Oaxaca (oeste) y Chiapas (costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Guanajuato, QuerÃ©taro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, San Luis PotosÃ­, Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California; y de componente norte, durante la maÃ±ana: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, San Luis PotosÃ­, Aguascalientes, Guanajuato, QuerÃ©taro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de MÃ©xico, Ciudad de MÃ©xico, Morelos, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), costas de YucatÃ¡n y Quintana Roo (norte).

Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas mÃ¡ximas de 40 a 45 Â°C: Durango (noroeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas mÃ¡ximas de 35 a 40 Â°C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua (suroeste), Nuevo LeÃ³n (este), Tamaulipas (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y YucatÃ¡n.

Temperaturas mÃ¡ximas de 30 a 35 Â°C: Coahuila, San Luis PotosÃ­, Zacatecas (sur), Aguascalientes (oeste), Estado de MÃ©xico (suroeste), Veracruz (norte y sur), Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mÃ­nimas de -5 a 0 Â°C con heladas durante la madrugada del miÃ©rcoles: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de MÃ©xico y Puebla.

Temperaturas mÃ­nimas de 0 a 5 Â°C durante la madrugada del miÃ©rcoles: zonas serranas de Sonora, MichoacÃ¡n, Hidalgo y Tlaxcala.

MiÃ©rcoles 22 de abril:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (sur y suroeste), Morelos (sur), Estado de MÃ©xico (suroeste), Guerrero (norte, centro y este), Oaxaca (centro y suroeste) y Chiapas (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, San Luis PotosÃ­, Guanajuato, MichoacÃ¡n, QuerÃ©taro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de MÃ©xico, YucatÃ¡n y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Veracruz, Tabasco y Campeche.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, San Luis PotosÃ­, Aguascalientes, Guanajuato, QuerÃ©taro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de MÃ©xico, Ciudad de MÃ©xico, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la penÃ­nsula de Baja California, costas de YucatÃ¡n y Quintana Roo (norte).

Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura, disminuyendo durante la tarde: costas de Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas mÃ¡ximas de 40 a 45 Â°C: Durango (noroeste), Sinaloa (norte y centro), MichoacÃ¡n (centro) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas mÃ¡ximas de 35 a 40 Â°C: Baja California Sur (sur), Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo LeÃ³n (este), Tamaulipas, Zacatecas (sur), San Luis PotosÃ­, Guanajuato (noreste), QuerÃ©taro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche y YucatÃ¡n.

Temperaturas mÃ¡ximas de 30 a 35 Â°C: Aguascalientes, Estado de MÃ©xico (suroeste), Veracruz y Quintana Roo.

Temperaturas mÃ­nimas de -5 a 0 Â°C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mÃ­nimas de 0 a 5 Â°C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Estado de MÃ©xico y Puebla.

Jueves 23 de abril: