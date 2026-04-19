CuauhtÃ©moc Blanco: del abrazo con AzcÃ¡rraga a las ovaciones y rechiflas

CuauhtÃ©moc Blanco durante el Partido de Leyendas. Foto: Cuartoscuro / Mario Jasso

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- MÃ¡s allÃ¡ de los resultados e incidencias del encuentro, el Juego de Leyendas MÃ©xico-Brasil, dejÃ³ una estampa polÃ­tica: el exfutbolista, exgobernador de Morelos y actual diputado federal por Morena, se enlazÃ³ en un abrazo con el magnate televisivo, Emilio AzcÃ¡rraga Jean.

La tarde del domingo en el Estadio Banorte, Blanco concentrÃ³ en su apariciÃ³n las reacciones que ha tenido en su carrera deportiva y polÃ­tica: un sector del pÃºblico lo ovacionÃ³ y a otro sector le arrancÃ³ una rechifla.

El momento, que de inmediato plagÃ³ las redes sociales, se dio cuando CuauhtÃ©moc llegÃ³ a la cancha, corriÃ³ hacia AzcÃ¡rraga y entonces se abrazaron.

COMO EN LOS VIEJOS TIEMPOS ??



AsÃ­ fue el gran encuentro entre CuauhtÃ©moc Blanco y Emilio AzcÃ¡rraga previo al Juego de Leyendas.



AÃºn conservan esa gran amistad, todo se reflejÃ³ en ese caluroso abrazo.



?? @Nomas_Edgar11 pic.twitter.com/jQRgoVfTBm â€” DIARIO RÃ‰CORD (@record_mexico) April 19, 2026

Blanco portaba el uniforme de la SelecciÃ³n Mexicana como parte del equipo de leyenda.

El exjugador CuauhtÃ©moc Blanco se llevÃ³ una rechifla por un sector del Estadio Banorte.



?? Ivonne Cid



?? https://t.co/LtGKVVVq6t pic.twitter.com/nHvvR8E4xo â€” La-Lista Deportes (@LaListaDeportes) April 20, 2026

Tanto en su carrera deportiva como polÃ­tica, Blanco ha sido protagonista de polÃ©micas de todo tipo, la mÃ¡s reciente ocurriÃ³ hace tres semanas en el mismo estadio, cuando llegÃ³ al partido MÃ©xico-Portugal en un vehÃ­culo sin placas.

Mientras que, en el Congreso, el exfutbolista avenido polÃ­tico incitÃ³ la discusiÃ³n al proponer una iniciativa para sancionar mujeres que denuncian en falso a los hombres.