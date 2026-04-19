CuauhtÃ©moc Blanco

CuauhtÃ©moc Blanco: del abrazo con AzcÃ¡rraga a las ovaciones y rechiflas

El polÃ©mico diputado morenista participÃ³ en el Juego de Leyendas MÃ©xico-Brasil
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Nacional
domingo, 19 de abril de 2026 · 21:16

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- MÃ¡s allÃ¡ de los resultados e incidencias del encuentro, el Juego de Leyendas MÃ©xico-Brasil, dejÃ³ una estampa polÃ­tica: el exfutbolista, exgobernador de Morelos y actual diputado federal por Morena, se enlazÃ³ en un abrazo con el magnate televisivo, Emilio AzcÃ¡rraga Jean.

La tarde del domingo en el Estadio Banorte, Blanco concentrÃ³ en su apariciÃ³n las reacciones que ha tenido en su carrera deportiva y polÃ­tica: un sector del pÃºblico lo ovacionÃ³ y a otro sector le arrancÃ³ una rechifla.

El momento, que de inmediato plagÃ³ las redes sociales, se dio cuando CuauhtÃ©moc llegÃ³ a la cancha, corriÃ³ hacia AzcÃ¡rraga y entonces se abrazaron.

 

 

Blanco portaba el uniforme de la SelecciÃ³n Mexicana como parte del equipo de leyenda.

 

 

Tanto en su carrera deportiva como polÃ­tica, Blanco ha sido protagonista de polÃ©micas de todo tipo, la mÃ¡s reciente ocurriÃ³ hace tres semanas en el mismo estadio, cuando llegÃ³ al partido MÃ©xico-Portugal en un vehÃ­culo sin placas.

 

 

Mientras que, en el Congreso, el exfutbolista avenido polÃ­tico incitÃ³ la discusiÃ³n al proponer una iniciativa para sancionar mujeres que denuncian en falso a los hombres.

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CuauhtÃ©moc Blanco Estadio Banorte

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