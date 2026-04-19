CuauhtÃ©moc Blanco: del abrazo con AzcÃ¡rraga a las ovaciones y rechiflas

CuauhtÃ©moc Blanco
CuauhtÃ©moc Blanco: del abrazo con AzcÃ¡rraga a las ovaciones y rechiflasEl polÃ©mico diputado morenista participÃ³ en el Juego de Leyendas MÃ©xico-Brasil
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- MÃ¡s allÃ¡ de los resultados e incidencias del encuentro, el Juego de Leyendas MÃ©xico-Brasil, dejÃ³ una estampa polÃtica: el exfutbolista, exgobernador de Morelos y actual diputado federal por Morena, se enlazÃ³ en un abrazo con el magnate televisivo, Emilio AzcÃ¡rraga Jean.
La tarde del domingo en el Estadio Banorte, Blanco concentrÃ³ en su apariciÃ³n las reacciones que ha tenido en su carrera deportiva y polÃtica: un sector del pÃºblico lo ovacionÃ³ y a otro sector le arrancÃ³ una rechifla.
El momento, que de inmediato plagÃ³ las redes sociales, se dio cuando CuauhtÃ©moc llegÃ³ a la cancha, corriÃ³ hacia AzcÃ¡rraga y entonces se abrazaron.
COMO EN LOS VIEJOS TIEMPOS ??â€” DIARIO RÃ‰CORD (@record_mexico) April 19, 2026
AsÃ fue el gran encuentro entre CuauhtÃ©moc Blanco y Emilio AzcÃ¡rraga previo al Juego de Leyendas.
AÃºn conservan esa gran amistad, todo se reflejÃ³ en ese caluroso abrazo.
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Blanco portaba el uniforme de la SelecciÃ³n Mexicana como parte del equipo de leyenda.
El exjugador CuauhtÃ©moc Blanco se llevÃ³ una rechifla por un sector del Estadio Banorte.
?? Ivonne Cid
?? https://t.co/LtGKVVVq6t pic.twitter.com/nHvvR8E4xo â€” La-Lista Deportes (@LaListaDeportes) April 20, 2026
Tanto en su carrera deportiva como polÃtica, Blanco ha sido protagonista de polÃ©micas de todo tipo, la mÃ¡s reciente ocurriÃ³ hace tres semanas en el mismo estadio, cuando llegÃ³ al partido MÃ©xico-Portugal en un vehÃculo sin placas.
Entre ovaciÃ³n y algunos abucheos, asÃ recibiÃ³ la aficiÃ³n mexicana a CuauhtÃ©moc Blanco ??#Futbol #SelecciÃ³nMexicana #cuauhtÃ©moc #TVCDeportes pic.twitter.com/7OKoICU6ik â€” TVC Deportes (@TVCDeportes) April 20, 2026
Mientras que, en el Congreso, el exfutbolista avenido polÃtico incitÃ³ la discusiÃ³n al proponer una iniciativa para sancionar mujeres que denuncian en falso a los hombres.